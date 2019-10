Pero no solo de monos vaqueros largos iban a vivir las primeras semanas del otoño. Los monos vaqueros cortos ahora también son tendencia y en concreto la influencer Melissa Villareal se ha hecho con uno de Zara que nos encanta.

Si todavía no tienes un mono vaquero, tienes que saber que aún estás a tiempo. Hemos encontrado cinco modelos low cost que puedes conseguir hoy mismo . El primero que queremos recomendarte es precisamente el mono corto que ha llevado Villareal . Como te decíamos, lo puedes encontrar en Zara y tiene un precio de 19,95 euros. Desafortunadamente está a punto de agotarse así que si te ha gustado tanto como a nosotras, no lo dudes un segundo y hazte ya con él.

Si prefieres hacerte con un mono largo, tienes que saber que uno de nuestros favoritos es este de cuello solapa con cinturón en contraste y bajo remangado de She In .

Este mono está disponible en la web de la marca y tiene un precio de 34 euros. Está disponible en todas las tallas de la XS a la L así que no te puedes quedar sin él.

Otro de nuestros monos favoritos es este tan comfy de ASOS que te mostramos en la imagen superior. Tiene un precio de 57,99 euros, es de la firma Only y puede ser tuyo en todas las tallas de la 34 a la 42. Es un diseño que nos flipa pero hemos de reconocer que ahora que están de moda las botas tipo cowboy, el que de verdad no puede faltar en nuestro armario es este de modelo de & Other Stories que te enseñamos a continuación.