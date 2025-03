8 marcas 'made in Spain' lideradas por mujeres que debes conocer este 8M

Este 8M queremos destacar el talento inspirador de mujeres que han apostado por su sueño, emprendiendo desde la valentía y revolucionando los mundos de la moda, la belleza y la cosmética en nuestro país. Porque apoyar lo local y lo femenino es celebrar la creatividad, el esfuerzo y la innovación. Aquí te contamos quiénes son las mujeres detrás de ocho marcas españolas imprescindibles que ya deberías tener en tu radar.

Son mujeres visionarias que han convertido sus pasiones en proyectos reales y palpables, capaces de transformar y aportar valor. Mujeres que, día a día, demuestran que la moda y la belleza no solo embellecen, sino que también empoderan, inspiran y crean comunidad. Porque detrás de cada firma existe una historia única, llena de desafíos superados y sueños cumplidos, merece la pena conocerlas, celebrarlas y, sobre todo, apoyarlas.

Marcas españolas a las que apoyar este 8M y el resto del año

Porque apostar por ellas es apostar por un futuro más diverso, e inspirador. Aquí están sus historias.

Raquel González, de Byoode

Raquel González. Cortesía.

Cuando la ciencia y la belleza se encuentran, ocurren maravillas como Byoode. Raquel González, ingeniera agrónoma apasionada desde joven por la dermocosmética, nos cuenta: 'Quería crear fórmulas que realmente aportaran algo nuevo, que combinaran la ciencia cosmética con ingredientes potentes como el ácido hialurónico con alimentos innovadores. Me obsesiona que el cuidado de la piel sea eficaz pero también sensorial'.

Ángela Jordá, de Laganini

Ángela Jordá. Cortesía.

Ángela Jordá decidió que la moda podía ser más que prendas bonitas; podía convertirse en un manifiesto de empoderamiento femenino. 'Cada colección es limitada y pensada para mujeres con personalidad. Laganini busca que nuestras clientas se sientan cómodas, seguras y únicas', afirma Ángela, que ha hecho del slow fashion su bandera personal y profesional.

Ana Iglesias, de Dosprimeras

Ana Iglesias Panichelli. @anamchef8

Ana Iglesias creó Dosprimeras inspirada por sus amigas y decidió apostar por un equipo íntegramente femenino. 'No estoy cerrada a contratar hombres, pero me gusta saber que estoy contribuyendo a mejorar las cifras de empleo femenino y romper el viejo estereotipo del emprendedor asociado a la masculinidad', asegura orgullosa la fundadora.

Carlota Pérez, de You are the princess

Carlota Pérez. Cortesía.

Carlota Pérez no cree en los límites ni en la palabra 'no'. 'En mi empresa tengo prohibida la palabra 'no'. Para realizar tus objetivos y sueños, la respuesta siempre debe ser 'sí'', nos revela Carlota, cuya marca factura cinco millones anuales y se posiciona como referencia absoluta en accesorios de moda y belleza.

Teresa Andrés Gonzalvo y Dra. Gracia Bañón, de Enea clínica

Teresa Andrés Gonzalvo y la Dra. García Bañón. Cortesía.

La belleza verdadera es aceptarse y quererse. Con esta premisa clara, Teresa Andrés Gonzalvo y la Dra. Gracia Bañón lanzaron Enea clínica, 'Buscamos que el paso de los años no suponga un problema, sino una oportunidad para encontrarse mejor y aceptarse plenamente', explican las fundadoras sobre su visión revolucionaria de la medicina estética.

Montserrat Álvarez, de Heimat atlántica

Montserrat Álvarez. Cortesía.

Tras formarse entre Roma y París, Montserrat Álvarez volvió a sus raíces creando Heimat atlántica. 'Mi marca nace para preservar y transformar los conocimientos específicos de las mujeres artesanas de la costa atlántica de España y Portugal', explica Montserrat sobre sus famosas cestas con talismanes de porcelana, símbolo ya de identidad cultural y moda sostenible.

Mercedes Marcos, de Quinque

Mercedes Marcos. Cortesía.

Mercedes Marcos convirtió su pasión por la farmacéutica cosmética en Quinque, una marca que une lo mejor de la ciencia con ingredientes naturales. 'Quinque representa las cinco etapas necesarias para cuidar la piel: limpieza, hidratación, protección, tratamiento y nutricosmética', detalla Mercedes sobre su proyecto pensado para mujeres urbanas y ocupadas.

Vanessa Datorre, de Boüret

Vanessa Datorre. Cortesía.

Vanessa Datorre, tras pasar por firmas como CH Carolina Herrera, creó Boüret para vestir mujeres sofisticadas y seguras. 'Me inspira profundamente la artista Georgia O’Keeffe, y quise que nuestra colección Blue 1916 reflejara su fuerza y sensibilidad a través de piezas elegantes y minimalistas', revela Vanessa, cuyos diseños han cautivado incluso a la Reina Letizia.

Este 8M, descubre y apoya el talento femenino que está marcando tendencia en España, desde las joyitas más especiales y las cestas artesanales, pasando por vestidos de invitada perfecta y moda slow fashion, hasta la cosmética natural más innovadora.