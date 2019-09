'Barrio', la nueva versión con raíces hispanas de Mahmood junto a Lalo Ebratt

Dicen que no se acaba el verano mientras tengamos buena música. Y eso es lo que ha debido pensar el artista italiano que ha lanzado su nuevo tema con raíces hispanas . Mahmood lanzó el pasado viernes su nuevo tema y sucesor del exitoso 'Soldi', 'Barrio'. Y tras la gran acogida, el artista italiano nos ha sorprendido hoy con esta nueva versión junto a Lalo Ebratt .

Barrio, una palabra en español que ahora se ha extendido e indica un barrio popular. La vida en suburbios siempre han sido el punto de unión y mezcla entre culturas, y en este single se ha convertido en el escenario de la historia de amor compuesta por Mahmood, Davide Petrella, Charlie Charles y Dardust. "Estoy emocionado por este nuevo comienzo. Es una de las muchas cosas que solo podría haber imaginado que sucediera hace un año. Hace un tiempo escribí que todo lo que he hecho hasta ahora, lo volvería a hacer y es muy cierto: estos últimos meses han sido intensos y extraordinarios y he aprendido mucho. Regreso con una nueva canción, un nuevo capítulo de mi morocco-pop nacido de mi amor por experimentar y mezclar la música que me gusta. A partir de este momento, es tuyo para escuchar, espero que te guste ", ha comentado Mahmood.