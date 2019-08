Este producto adapta el color de tu base de maquillaje sin que tengas que comprarte otra en verano

Nuestra piel no mantiene el mismo tono exacto durante todo el año , porque el sol está ahí y en invierno no nos da mucho, pero en primavera empezamos a recibir los primeros rayos y en verano es inevitable subir un par de tonos aunque te protejas con un escudo digno de Los Vengadores .

Por lo que es un poco engorroso estar gastándose dinero en distintas bases de maquillaje para que el tono siempre te quede bien. Al final las acumulas, se te ponen malas y van a la basura. Y ya sabes que, en una base de maquillarse, no vale hacer la vista gorda. Si se caduca, no tiene una segunda oportunidad, no puedes hacer lo mismo que con un yogurt.

PERSONALIZA CREMAS, BASES O PROTECTORES SOLARES