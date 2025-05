5 tendencias de maquillaje que no vamos a dejar de ver este verano

Hoy venimos a hablar de los looks de maquillaje que reinarán en los meses estivales, y con los que te entrarán unas ganas inmensas de explorar tu creatividad en cuanto a sombras de ojos y coloretes se refiere, unas líneas más adelante entenderás por qué decimos esto. El verano es ese momento en el que se podría decir que más nos gusta arriesgar con el maquillaje, ¿la razón? Tenemos más tiempo para experimentar y los festivales y eventos sociales llenan nuestros días al sol. Lo que suele significar algo más allá de un corrector y máscara de pestañas.

La semana pasada fuimos parte de la presentación oficial de Glovo Beauty en España, un evento en el que gracias a su colaboración con Druni, no solo nos enteramos de que las mascarillas flash son el producto más vendido en la app de Glovo o que se venden 74 máscaras de pestañas al día, también descubrimos las tendencias en maquillaje para este verano, de la mano de ​​Natalia Belda, una de las figuras beauty más respetadas del panorama nacional y que deberías tener en tu radar y en tu feed de Instagram desde ya. Ella lo tiene claro: 'Las tendencias ya no vienen solo de las pasarelas, sino también de lo que vemos en redes, en artistas, en la calle… El maquillaje es cada vez más real, más personalizable y más libre'.

Las 5 tendencias de maquillaje que lo petarán este verano 2025

Desde los tonos fríos al revival de la estética noventera, los próximos meses serán una explosión de color en toda regla, palabra de maquilladora.

Glow tonos fríos

'Es una de mis favoritas', confiesa Natalia. Se trata de lograr una piel ligera y bien hidratada, donde se respire frescura y el color lo aporten los tonos fríos. Olvídate del clásico bronceado dorado: este año se imponen los rosas con subtonos azulados, los lavandas y hasta los azules empolvados. Todo aplicado con ligereza sobre mejillas, párpados e incluso labios. ¿El secreto? Bases casi imperceptibles y productos que dejen ver la piel. 'No es un maquillaje sofisticado, pero sí muy cool, muy chic', resume.

Tonos pastel

No es la opción más discreta, pero sí una de las más divertidas. Las sombras en tonos pastel mate, como verdes menta, lilas o azules claros, se aplican generosamente en todo el párpado móvil y se difuminan hacia arriba, perdiéndose casi en la línea de la ceja. Natalia recomienda adaptar esta tendencia a tu estilo: puedes optar por acabados brillantes o mates, según prefieras. 'Es más atrevida, pero favorece mucho, sobre todo en verano'.

Raspberry

Muy inspirada en los looks vistos en la última gala del MET, esta tendencia recupera los tonos frambuesa, burdeos y rosas intensos, aplicados en pómulos, labios y párpados. Lo ideal, según Belda, es usar un solo producto multifunción, un stick en crema, por ejemplo, y extenderlo con los dedos para lograr ese efecto monocolor tan favorecedor. 'Es un maquillaje rápido, favorecedor y perfecto para el día a día', añade. Puedes darle un acabado glossy o mate, según el momento o con lo que te sientas más cómoda.

Años 90

Labios perfilados, sombras marrones, línea de agua negra… el combo noventero no da señales de retirarse. 'Es una tendencia que sigue muy presente y que podemos adaptar fácilmente', nos explica la experta. Ella lo asocia a tonos mocha latte, marrones suaves y beiges que dan profundidad sin endurecer el rostro. Los labios delineados y ligeramente difuminados en el centro siguen siendo un sí rotundo.

Mix tendencias

'La última me la he inventado yo', bromea Natalia. Pero tiene todo el sentido: este verano se lleva el mix & match. Es decir, sombras frías con labios perfilados, coloretes frambuesa con sombras pastel, labios gloss con ojos mate. La clave está en adaptar las tendencias a tu personalidad. 'Antes no nos atrevíamos con ciertos tonos, ahora todo vale, siempre que te lo pongas con seguridad', concluye Belda.

No es ninguna novedad que en 2025, las tendencias ya no se siguen al pie de la letra: se mezclan, se reinterpretan y se hacen tuyas. Este verano, el maquillaje se convierte en una herramienta para experimentar, atreverse y, sobre todo, disfrutar.