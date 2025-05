De Rihanna muy embarazada a Zendaya, las invitadas que sí han entendido la etiqueta de la MET Gala 2025

De Rihanna muy embarazada a una Zendaya que se ha convertido de nuevo en la mejor vestida de la noche. Como cada primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Nueva York se convierte en el epicentro mundial de la moda. La MET Gala 2025 ha celebrado este año Superfine: Tailoring Black Style, una exposición que rinde homenaje al dandismo negro y a la importancia del estilo como herramienta de identidad, resistencia y expresión cultural. La muestra profundiza en la historia del dandismo desde sus orígenes en el siglo XVIII hasta su papel actual en la moda masculina contemporánea. Y también hemos tenido presencia española con Georgina, Rosalía y Jon Kortajarena.

Una alfombra roja de la Met Gala 2025 ha sido para el recuerdo con los impresionantes estilismos que nos están dejando todos los invitados. Como cada año, una temática marca el dress code de la noche de los 'Oscars de la moda' y este año es "A medida para ti" basado en el tema "Impecable: la confección del estilo negro", que acompaña la exposición de este año. Una temática que hace honor a la obra 'Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity', donde se pone en valor el estilo del dandi negro. Y la verdad, es que este año lo han cumplido bastante bien todos los invitados. ¿Quieres ver nuestros mejores vestidos de la noche? ¡Aquí van!

Los mejores looks de la MET Gala 2025

Cuando hablamos de Zendaya en los últimos años, solo podemos de un icono de moda, y una vez más, lo ha vuelto a demostrar en las escalinatas del MET acertando de lleno con la etiqueta de la noche. Con estilismo de Law Roach, ha lucido un diseño Louis Vuitton firmado por Pharrell Williams para ella. Se trata de un traje blanco que rendía homenaje al pasado rockero del zoot suit, un look emblemático del dandismo negro, caracterizado por su silueta de talle alto con pantalones de tiro alto y silueta ancha que acaba ajustada a los tobillos. Esmoquin blanco de botonadura sencilla con chaleco, camisa de seda y corbata, y sombrero de ala ancha.

2025 MET Museum Costume Institute Benefit Gala Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Rihanna ha aparecido muy embarazada con un look de Marc Jacobs. Se trata de un look formado por una americana corta, un body que se ajustaba al cuerpo con cuello blanco y lazo con estampado de lunares con una falda de tiro bajo que simulaba una americana/abrigo. Pamela y los zapatos bicolor tipo Oxford, cumpliendo a la perfección la etiqueta.

2025 Met Gala red carpet at the Metropolitian Museum of Art in New York JUSTIN LANE Agencia EFE

Anne Hathaway maravillosa como siempre, derrochando elegancia de Carolina Herrera con camisa blanca y falda tubo de rayas y lentejuelas.

2025 MET Museum Costume Institute Benefit Gala Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Gigi Hadid a lo diva de los años 40, la actriz se ha inspirado de la mano de Miu Miu en un diseño de la época que lució Josephine Baker.

2025 MET Museum Costume Institute Benefit Gala Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Kim Kardashian ascendía por las escaleras del Met con un espectacular vestido de cuero de Chrome Hearts, elegido junto a Jahleel Weaver, estilista de toda la vida de Rihanna. Chaleco y una falda entallados de cuero con efecto piel de cocodrilo que remató con un sombrero de cuero negro y collares de diamantes.

2025 MET Museum Costume Institute Benefit Gala Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Pryanka Chopra con un vestido de Balmain de lunares, pamela y guantes.

Pryanka Chopra Gtres

Kendall Jenner con un dos piezas de Torishèju que está inspirado en la elegancia de las mujeres nigerianas y tardó 242 horas en confeccionarse.

2025 MET Museum Costume Institute Benefit Gala Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Una gala MET 2025 donde este año ha brillado mucho más la elegancia, que la extravagancia como en anteriores ediciones.