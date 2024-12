Adiós al pelo castaño: este es el nuevo color con el que te quitarás años en 2025

Vuelven los cabellos rubios. Eso es así. Después de un par de temporadas amando el castaño hasta niveles insospechados y dejando entrar algún rojizo o cobre, por medio, vuelve el 'blonde'. Rubias del mundo, ¡estáis de suerte! Pero no vale cualquier color rubio. De hecho, durante años ha sido un tono muy perseguido por las clientas en las peluquerías y, por fin, tiene el sitio que se merece. Hablamos del 'sandy blonde' (rubio arena), un rubio que no es muy frío ni muy cálido. No es ninguno de los dos o, mejor dicho, es los dos al mismo tiempo.

Esta técnica tiene un acabado rubio en una tonalidad clara, que combina zonas más cálidas y otras más rubias, que dan dimensión, pero que, mayoritariamente, deja un acabado claro y frío, con subtonos neutros o ligeramente cenizos, en el cabello. Al tener esta combinación tan interesante de tonalidades, nada marcadas, favorece muchísimos a diferentes subtonos y a mujeres de todas las edades. Este color da mucha luminosidad al rostro.

El rubio arena, el color de 2025

Sabemos lo que estás pensando. Según la descripción de arriba, entonces, ¿en qué se diferentes del rubio avellana? Pues realidad no tiene nada que ver, El primero tiene un acabado mate y suele evocar la tonalidad de la arena clara. Se percibe más apagado y menos dorado. Por su parte, el rubio avellana es más cálido y oscuro y también juega con subtonos dorados o beige. Ambos son tonos naturales, pero el 'sandy blonde' es más frío y pálido, mientras que el rubio avellana es más cálido y profundo.

¡Corre a tu peluquero de confianza y estrena nuevo color antes que nadie!