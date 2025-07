Sacado de Pinterest: las minifaldas coquetas y románticas que más estamos viendo por las calles

¿Sabes cuando ves un look y sientes que está sacado del mismísimo Pinterest? Pues es lo que nos está ocurriendo día tras día en las últimas semanas. Parece ser que las tendencias de verano 2025 están más que claras a estas alturas, pero bien es cierto que una prenda de lo más juvenil (pero, arriesgada) se ha instalado a última hora. Bien es cierto que ya sabíamos desde hace meses que las minifaldas iban a ser uno de los must haves que más se iban a llevar esta temporada, pero no nos imaginábamos que iba a ser en su faceta más romántica y coqueta con una pequeña dosis de la estética de la década de los 2000. Y cuando ya ha comenzado la fiebre por ellas, no hemos perdido el tiempo en escribir este artículo haciendo saber a nuestras lectoras dónde las podemos encontrar.

Con un aire naïf, así como femenino, hemos descubierto en el campo del street wear las minifaldas mayormente protagonizadas tanto por volantes como por encajes. Han sustituido a los microshorts que tanto llevamos el año anterior para ser la estrella de los estilismos que estamos viendo también en las redes sociales por parte de las insiders o editoras de moda. Las llevamos en nuestra infancia o adolescencia o, por lo menos, las vimos en nuestra casa, y desde hace años, se están llevando en la cultura anime. Ahora han llegado a España y están dando de sí en looks originales y que invitan a abrazar esta faceta tan dulce. En resumen, se trata de las minifaldas que solemos ver en los outfits de Pinterest que siempre intentamos imitar, pero muchas veces no salen como esperamos. Pero, esta vez sí que es posible, puesto que tenemos a nuestro alcance diferentes las marcas de moda low cost que han lanzado los diseños con precios mínimos para confiar en los meses que nos quedan de verano.

Las minifaldas de encajes y volantes que más se están llevando esta temporada

No estamos hablando de la clásica minifalda denim, de tubo o de tablas, sino de aquellas que nos otorgan libertad de movimiento con materiales ligeros, detalles encantadores y rodeadas de volantes y encajes. Son perfectas tanto para looks de festivales como para pasar de la playa al chriniguito en un chasquido de dedos o simplemente derrochar estilo por las calles. Stradivarius, Mango Outlet o Zara, entre otras, tienen disponibles las siguientes minifaldas.

Minifalda de encaje en blanco, de Stradivarius (23 euros)

Minifalda de encaje en blanco. Stradivarius

Minifalda de volantes, de Zara (30 euros)

Minifalda de volantes. Zara

Minifalda asimétrica, de Mango Outlet (rebajada a 12 euros)

Minifalda asimétrica. Mango Outlet

Minifalda de encaje en negro, de Bershka (23 euros)

Minifalda de encaje en negro. Bershka

Minifalda de volantes, de H&M (rebajada a 23 euros)

Minifalda de volantes con encajes. H&M

Minifalda de volantes en rosa, de Hollister (rebajada a 27 euros)

Minifalda de volantes en rosa. Hollister

Las minifaldas de encaje y volantes han salido de los tableros de Pinterest con más fuerza que nunca. Nostálgica, femenina y romántica, que busca sacar tu lado más encantador durante este verano.