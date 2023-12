Las chicas con la melena rubia más envidiable siempre piden cita en estas 9 peluquerías de Madrid, Barcelona y Sevilla

Amiga, si tienes la melena rubia, todo lo que te vamos a contar a continuación te interesa (y más de lo que crees). Solo las más blondies entienden lo complicado que resulta encontrar la peluquería perfecta para conseguir el tono rubio que queremos. Sí, aquel con el que nos obsesionamos en las fotografías inspiradoras de Pinterest. Pues bien, si ha llegado la hora de retocarte las marchas, te va a encantar saber cuáles son las mejores peluquerías de Madrid, Barcelona y Sevilla. Y es que son las indicadas para no salir del salón de belleza con un disgusto. Pues en muchas ocasiones pedimos ese rubio frío o cálido que tanto nos gustaría tener y no lo conseguimos. Sin embargo, la clave se basa en encontrar el especialista en coloración que entienda tus necesidades y sepa lo que más te favorece al rostro. Estos problemas suelen perjudicar a las melenas rubias teñidas, pues requieren un cuidado capilar de lo más controlado para mantener el tono original y que no se convierta en un matiz anaranjado.

Existen varias peluquerías especializadas en melenas rubias para solucionar todos los problemas de las mujeres que presumen de ellas. Y es que además de ser salones de belleza, también son el centro de ayuda de todas estas mujeres que buscan la tarea casi imposible de dar con el tono ideal. Pues bien, las expertasbeauty e influencersespañolas ya nos han ido mostrando cuáles son sus peluquerías más confiadas para conseguir un cabello de infarto. Y ya adelantamos que las madrileñas, catalanas y sevillanas van a ser las más afortunadas. Pues bien, por un lado, en Madrid contamos con las peluquerías más virales (y profesionales) llamadas Blondie (cuya CEO es Laura Escanes), Coolday y Menta. Estamos seguros de que alguna vez has oído hablar de ellas, porque todas sus referencias son positivas. Por otro lado, en Barcelona también encontramos salones de belleza a los que acuden hasta celebrities para brillar en las alfombras rojas: desde la conocida como Bloss (antes llamada Hair By Sergio) hasta el confiado Salón Toro, pasando por Salón de Arco que ha hecho maravillas de melenas como la de Lola Índigo. Por último, las chicas andaluzas podrán acudir a las peluquerías más especializadas en blondies de Sevilla: Bel&co, Stylo Milano y GM Beauty Center.

1. Blondie, en Madrid

2. Coolday, en Madrid

3. Menta, en Madrid

4. Bloss, en Barcelona

5. Salón Toro, en Barcelona

6. Salón del Arco, en Barcelona

7. Bel&co, en Sevilla

8. Stylo Milano, en Sevilla

9. GM Beauty Center, en Sevilla

Si sueñas con tener la melena rubia o ha llegado el momento de retocártela, acude a una de estas peluquerías de la lista para salir (por fin) por la puerta la mar de contenta y satisfecha.