Aitana rompe Instagram y revoluciona a sus fans con este cambio de look con melena XXL ondulada

Aitana lo ha vuelto a hacer, y es que cada vez que hace un cambio de look en su melena, revoluciona a todos sus seguidores, y lo ha vuelto a hacer de nuevo. Después de coincidir en el tenis con su ex, Aitana nos acaba de sorprender en sus Stories de Instagram con una melena XXL ondulada. ¿Cambio de look? No creemos, más bien es como le queda el pelo al quitarse las trenzas XXL que ya le hemos visto en varias ocasiones con la imagen del nuevo disco que va a sacar. Porque Aitana es camaleónica, tanto se pone una peluca junto al vestido de la venganza para hacernos creer que se ha cortado su melena, como que se tiñe de pelirroja para grabar su serie en solitarios de Disney+. El look que nos enseñó hace unas semanas, totalmente en tendencia es rompedor, no nos cabe duda, pero ha sido su peinado dosmilero, creado con cuatro trenzas muy largas, demasiado para no haber usado extensiones, el que ha acaparado todas las miradas. Un favorecedor recogido que confirma cómo se llevarán las trenzas esta primavera y que creemos que así le queda la melena al quitárselas. Y mientras nosotras seguimos pensando en el look de Ayuso en el tenis o de Shakira en la Fórmula 1.

Aitana con melena XXL. @aitanax

Así se le ha quedado a Aitana la melena tras quitarse las trenzas XXL, eso sí parece sacada de una película de terror, ahora que también es actriz. En un look infalible y totalmente en tendencia, las prendas tienen un papel decisivo, no os vamos a mentir, pero si hay un elemento que lo eleva a otro nivel, además de los accesorios, claro está, ese es el peinado. Al igual que le damos protagonismo a la espalda descubierta de nuestro favorecedor y preferido vestido de nuestro armario con un semirecogido o coleta alta, por ejemplo, la estética Y2K, o dosmilera, también cuenta con su propia guía definitiva de peinados que tendremos que seguir si queremos poder alcanzar la brillantez con el look.

¿Qué os parece el look de Aitana con melena XXL?