El tenso reencuentro de Aitana y su ex, Miguel Bernardeau

Ayer domingo por la tarde se jugó la final del Mutua Madrid Open de Tenis entre Carlos Alcaraz y Jan-Lennar Struff. Sin embargo, la verdadera tensión se vivió en las gradas tras el "inoportuno" encuentro entrela cantante Aitana y su ex pareja, el actor Miguel Bernardeau.

Aitana, incómoda, por la presencia de Bernardeau a escasos metros en el Mutua Madrid Open Gtres

La organización no cayó en la coincidencia en las mismas gradas de la expareja. La cantante se mostró incómoda, y el actor de "Élite" no tanto ya que se le vio compartiendo risas con el ex jugador del Real Madrid, Raúl González.

Raúl González y Miguel Bernardeau en el Mutua Madrid Open Gtres

El momento más incómodo se produjo cuando al final del partido Miguel se acercó a la zona donde estaba la cantante para charlar con Roberto Leal, también presente en la final. Ambos se saludaron con gran familiaridad y por detrás la intérprete de "Mariposas", que ha rehecho su vida con Sebastián Yatra, aunque no lo ha confirmado ninguno de ellos, pasó sin apartar la vista del actor. A pesar de ello, Bernardeau no cruzó ninguna mirada con su ex e intentó actuar con normalidad.