El cuidado del cuero cabelludo es la clave para conseguir un pelazo como el de tus influencers favoritas

Si has llegado hasta aquí es porque más de una vez te has preguntado que harán las celebrities e influencers para tener esas melenas de infarto como si acabarán de salir de la peluquería, pues bien no tiene tanto que ver con las visitas que hacen al salón de belleza sino con una rutina específica que tú también puedes probar desde casa. Sí, como lo oyes, con los productos y tools adecuados en unos días podrás presumir de pelazo como Negin Mirsalehi, Emili Sindlev o la mismísima Zendaya, por nombrar algunas. La clave está en cuidar tu cuero cabelludo con el mismo mimo que haces con tu piel. Como editora de belleza con el pelo rizado te puedo asegurar que mi melena cambió radicalmente cuando hace unos años empecé a prestarle atención a mi cabellera e ir más allá del típico lavado con champú, acondicionador y mascarilla, no importa si tienes el pelo fino y poca cantidad o grueso y con textura, cuidar tu cuero cabelludo en profundidad solo te traerá beneficios, así que sí estás preparada para decir adiós a tus bad hair days sigue leyendo, a continuación te vamos a contar todo lo que necesitas saber acerca del cuidado del cuero cabelludo.

Desde hace unos años, el cuidado capilar ha evolucionado, pasando de limitarse al uso de productos clásicos como champús y acondicionadores a una serie de tratamientos que prestan atención al cuero cabelludo, la base para un cabello sano. Un cuero cabelludo bien cuidado significa un entorno óptimo para el crecimiento capilar, un pelo más fuerte y lleno de vida, y una disminución de problemas como el exceso de grasa o la caída prematura. Piensa en ello como un tratamiento facial, pero para tu cuero cabelludo. Con una rutina adecuada, podrás lucir un pelo que no solo se ve saludable, sino que se siente más abundante y vibrante, independientemente de su tipo o textura.

¿Lista para sumergirte en esta tendencia y descubrir los productos que harán que tu cuero cabelludo alcance todo su potencial? Aquí te presentamos los 5 esenciales para conseguir ese pelazo que tanto deseas.

Amino scalp detox treatment scrub, de Kiehl's (55 euros)

Amino acid scalp detox treatment scrub Kiehl's

Este tratamiento exfoliante ha sido diseñado para purificar y revitalizar el cuero cabelludo en profundidad. Su fórmula suave elimina las células muertas, el exceso de grasa y la acumulación de productos que, a menudo, apagan el brillo y vitalidad del cabello. El resultado es un cuero cabelludo fresco, y un cabello visiblemente más fuerte y denso. Lo mejor es que se adapta a todo tipo de cabellos, incluso los más sensibles.

FAQ™ 301 Masajeador LED de cuero cabelludo de Foreo (329 euros)

Masajeador led Foreo

Para las que buscan un extra de tecnología en su rutina, este masajeador combina luz led roja y tecnología t-sonic™ para fortalecer el cabello desde la raíz. Su acción estimulante sobre el cuero cabelludo favorece el crecimiento del cabello y revitaliza los folículos, maximizando los resultados de productos como el minoxidil. Un dispositivo perfecto para un ritual de spa en casa y que, con constancia, transformará tu melena.

Ds hair Champú equilibrante de Uriage (13,65 euros)

Ds hair champú equilibrante Uriage

Con agua termal de los Alpes franceses, este champú no solo purifica, sino que calma y aporta confort a los cueros cabelludos más sensibles. Su fórmula con piroctona olamina y edelweiss combate las irritaciones y la acumulación de grasa, proporcionando frescura y una suavidad única en cada uso. Ideal para quienes buscan una limpieza profunda y respetuosa con su cuero cabelludo.

Oh my hair cepillo masajeador y emulsionador de champú, de You are the princess (3,99 euros)

Oh my hair cepillo masajeador y emulsionador You are the princess

El cepillo que cambiará la forma en la que te lavas el pelo, no solo facilita una limpieza profunda, sino que también ayuda a distribuir uniformemente el champú, favoreciendo la absorción de los productos y eliminando residuos. Perfecto para masajear el cuero cabelludo y estimular la circulación, ayuda a combatir problemas como la caspa y la descamación.

Loción capilar revitalizante de romero, de Weleda (13,75 euros)

Loción capilar revitalizante de romero Weleda

Esta loción es perfecta para cabellos finos o debilitados, fortaleciendo desde la raíz y estimulando el cuero cabelludo. Su fórmula natural, con extracto de romero, es ideal para quienes buscan cosmética 100% natural que aporte fuerza, densidad y vitalidad al cabello.

Ahora que ya sabes el secreto mejor guardado de tus influencers favoritas para presumir de pelazo es hora de que le des a tu cuero cabelludo el cuidado que se merece.