Los 5 mejores activadores de rizos que no apelmazan y dejan un acabado 10

Si hay algo que nos preocupa a las que tenemos el pelo rizado aparte del frizz es encontrar un activador de rizos que no apelmace para conseguir la mejor versión de nuestro pelo rizado. Sabrás que esto no siempre es fácil si tú también eres del team curly. Y más ahora después del verano, que nos encontramos con una melena sin vitalidad y más seca si es posible que de costumbre, por factores como el sol, la sal, el cloro y un largo etcétera. Lo más importante en estos casos es no perder la calma e ir corriendo a darte un buen tijeretazo para después arrepentirte, hazme caso. Como buena defensora del pelo rizado tengo que decirte que la clave está en crear una rutina de cuidado al igual que haces con tu piel, tus rizos te lo agradecerán. Y no hablo solo de champú y acondicionador, si quieres conseguir la mejor versión de tu pelo rizado, usar un activador de rizos es fundamental.

Un activador de rizos es un producto diseñado específicamente para realzar y definir la forma natural de los rizos sin agregar peso ni apelmazar el cabello. Su principal función es reavivar la textura natural del pelo rizado, proporcionando hidratación, elasticidad y control del frizz. Además, su fórmula ligera ayuda a que los rizos se mantengan flexibles y con movimiento, dejando un acabado más natural y con volumen.

¿Por qué deberías usar un activador de rizos?

El pelo rizado, por su naturaleza, tiende a ser más seco y a perder definición con mayor facilidad que el cabello liso. Esto se debe a la forma en espiral de los rizos, que dificulta que los aceites naturales del cuero cabelludo lleguen hasta las puntas. Aquí es donde entra en juego el activador de rizos: su fórmula no solo hidrata y nutre en profundidad, sino que también ayuda a mantener la forma de los rizos durante más tiempo. De esta manera, tus rizos se ven más definidos, brillantes y suaves, evitando el tan temido encrespamiento.

Cómo aplicar el activador de rizos para conseguir unos rizos perfectos

Cabello limpio y húmedo: Aplica el activador de rizos sobre el cabello recién lavado y húmedo.

Aplica sobre el cabello recién lavado y húmedo. Cantidad adecuada: Usa una pequeña cantidad de producto y distribúyelo desde las puntas hasta la raíz, asegurándote de cubrir bien cada mechón.

Usa una pequeña cantidad de producto y distribúyelo desde las puntas hasta la raíz, asegurándote de cubrir bien cada mechón. Scrunch para definir: Con tus manos, aprieta suavemente los rizos hacia arriba, scrunch , para definir su forma natural.

Con tus manos, aprieta suavemente los rizos hacia arriba, , para definir su forma natural. Secado natural o con difusor: Deja que tu cabello se seque al aire o utiliza un difusor con el secador a temperatura baja para mantener la definición.

Deja que tu cabello se seque al aire o utiliza un difusor con el secador a temperatura baja para mantener la definición. No toques mientras se seca: Evita manipular el cabello hasta que esté completamente seco para evitar frizz.

Ahora que ya conoces la técnica para ser toda una experta, hemos seleccionado los 5 mejores para que la próxima vez que necesites un activador de rizos vayas a lo seguro.

Booster de rizos de Cocunat (24,95 euros)

Booster de rizos Cocunat

Este activador de rizos en formato gel ha sido formulado con un 99% de ingredientes naturales para conseguir unos rizos flexibles y nutridos. Recuerda solo distribuirlo de medios a puntas, no queremos que el producto se apelmace en la raíz.

Be curly - potenciador de rizos de Aveda (33,99 euros)

Be curly - potenciador de rizos Aveda

Esta de Aveda se trata de una crema activadora de rizos que gracias a ingredientes como el aloe vera hidrata en profundidad y controla el encrespamiento, también incluye raíz de malvavisco que aporta definición a los rizos sin apelmazar.

Bb curl reactivador de rizos de Bumble and bumble (23,45 euros)

Bb curl Bumble and bumble

Ideal para llevártelo de viaje en la maleta de mano o tenerlo siempre contigo en el bolso gracias a su práctico formato. Reduce el encrespamiento y las puntas abiertas consiguiendo que tus rizos sean más manejables, a la vez que los protege del sol con sus filtros uv.

Crema moldeadora de rizos de Moroccanoil (37 euros)

Crema moldeadora de rizos Moroccanoil

Al contrario que otras cremas en el mercado esta de Moroccanoil no apelmaza para nada tus rizos. Un producto todo en uno que define los rizos a la par que combate el encrespamiento, el aceite de argán es lo que hace que tus rizos se sientan ligeros y naturales.

Curl building serum de Davines (28 euros)

Curl building serum Davines

Una opción muy ligera para conseguir unos bucles de lo más naturales, flexibles y definidos. Este activador de rizos le da a tu melena todo lo que necesita para que luzcas la mejor versión de tu pelo rizado.