El homenaje de Zendaya a Cher con un estilismo icónico de efecto tipazo y repleto de pedrería

Zendaya lo ha vuelto a hacer. En cada ocasión en que sabemos que la actriz internacional va a pasar por la alfombra roja de un evento relevante, nunca decepciona con su estilismo repleto de referencias. Esta vez, ha tenido lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll celebrado en Cleveland, Ohio, en el que ha homenajeado a Cher con un icónico look de su estilista de confianza Law Roach. Bien es cierto que, a lo largo de los años, una multitud de celebridades han inspirado sus estilismos en los más famosos de la cantante, como Jennifer Lopez, Dua Lipa o Beyoncé. En el caso de Zendaya, no es la primera vez que utiliza a la artista a modo de inspiración para convertirse en una de las mejores vestidas de la velada. En la alfombra roja de los premios Oscar 2021, se posicionó en la cúspide de las mejores invitadas de la noche con un vestido amarillo con cut-out de la firma italiana Valentino, que hacía referencia a un modelo histórico de Cher en 1970. Esta vez, Zendaya se ha puesto en manos de Bob Mackie, uno de los diseñadores más confiados de la cantante y que confeccionó sus modelos más famosos, como la combinación en zigzag de lentejuelas negras que lució en los Oscar de 1986.

Zendaya se ha ganado todo el protagonismo en el Salón de la Fama del Rock and Roll con su último look en honor a una pieza del archivo de Bob Mackie que pertenece a su colección de Alta Costura de Otoño de 2001. Con dicha inspiración, el diseñador ha confeccionado un vestido en nude repleto de pedrería y cristales en dorados y destellos blancos. Es un diseño con un sinfín de detalles minuciosos: desde el escote entrecruzado hasta la falda con abertura delantera o tiras delgadas que se entrelazan alrededor del abdomen. En la alfombra roja no se olvidó de elevar el look con una gran gabardina de efecto satinado en blanco decorada con bordados metalizados. Para completar totalmente el vestuario, apostó por zapatos de tacón muy altos de la firma Christian Louboutin, así como también se despidió de sus rizos con volumen para replicar la icónica melena larga lisa de Cher.

Una vez más, Zendaya nos muestra otra faceta en su estilismo a modo de inspiración a un look icónico deCher, gracias al estilismo de su confiado Law Roach y el diseñador estadounidense por excelencia de la artista, Bob Mackie.