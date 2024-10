Los perfumes también son para el pelo y estos 7 te volverán loca

Los perfumes para el pelo cada vez son más populares y la verdad que no nos extraña, por un lado, deleitan a nuestros sentidos con aromas de lo más decadentes a los que es prácticamente imposible irresistirse, y, por otro lado, rocían nuestra melena con toda una bondad de propiedades que se encargan de nutrirla y protegerla. Ah, y lo mejor de todo, la mayoría de ellos vienen en formatos prácticos perfectos para llevar en el bolso y usar en cualquier momento.

Como sabemos que los perfumes son algo muy peculiar que dependen de los gustos personales, hemos seleccionado 7 fragancias para el pelo que cubren todos los gustos, desde algunas más frescas y ligeras pasando por otros más dulces e incluso llenos de personalidad. Todos estos perfumes permanecerán en el pelo durante horas y que conseguirán más de un, ¡wow, que bien hueles!, cada vez que los uses, palabra de editora de belleza.

For her hair mist, de Narciso Rodríguez (rebajado a 26,66 euros en Primor)

For her hair mist Narciso Rodríguez

¿Te encanta la icónica fragancia de Narciso Rodríguez, For her? Tranquila, no estás sola. Pues prepárate para llevarla a tu cabello. Este hair mist captura la sensualidad del almizcle suave y lo convierte en el toque final perfecto para cualquier look. Su fórmula ligera evita apelmazar el pelo y deja una estela que no pasa desapercibida.

Brazilian crush cheirosa 62, de Sol de Janeiro (25,99 euros)

Brazilian crush cheirosa 62 Rio de janeiro

Si alguna vez has soñado con un aroma cálido y exótico que te transporte a las playas de Brasil, este es sin duda, tu perfume para el pelo. Sol de Janeiro lo clava con una mezcla adictiva de pistacho, caramelo salado y vainilla, diseñada para aquellas que no tienen miedo a ser el centro de atención. Además de aportar una fragancia deliciosa, este mist también hidrata y nutre la melena, dejándola suave y brillante.

Brumes du Maroc, de Moroccanoil (33 euros)

Brumes du Maroc Moroccanoil

Este perfume para el pelo de Moroccanoil es un auténtico viaje sensorial a las tierras del Mediterráneo. Con su inconfundible mezcla de ámbar y almizcle floral, es perfecto para quienes buscan un aroma sofisticado que permanezca en la melena durante horas. Además, gracias a la inclusión del icónico aceite de argán, tu cabello no solo olerá increíble, sino que también se beneficiará de sus propiedades hidratantes y protectoras.

Honey infused hair perfume, de Gisou (39,99 euros)

Honey infused hair perfume Gisou

La miel nunca había sido tan glamurosa. Este perfume para el pelo, infundido con miel de abejas, sacada directamente de las colmenas de su fundadora, la influencerNegin Mirsalehi, no solo huele delicioso, sino que también hidrata y repara el cabello. Con notas florales y un toque dulce, es perfecto si buscas un aroma femenino y delicado que además fortalezca tu melena.

Find comfort body & hair mist, de Rare Beauty (34,99 euros)

Find comfort Rare Beauty

Imagina una bruma que te revitaliza al instante, envolviéndote en un halo luminoso de frescura. Con notas de ralladura de limón brillante, jazmín delicado y la suavidad envolvente de la madera de cachemira, esta fragancia para el cabello es puro placer para los sentidos. Pero no solo es su aroma lo que la hace especial: su fórmula ligera, no pegajosa, está enriquecida con biotina y niacinamida, dos ingredientes estrella que dejan tu cabello más suave, brillante y sin frizz.

The ritual of Sakura, de Rituals (19,90 euros)

The ritual of Sakura Rituals

La flor de cerezo nunca había sido tan delicada y sofisticada a la vez. Este perfume para el pelo de Rituals es ideal para esos días en los que quieres una fragancia suave y envolvente. Cada vez que lo aplicas, tu melena queda con un sutil aroma floral que permanece durante horas, además de ofrecerte una capa de protección y cuidado que tu cabello agradecerá.

Gypsy water parfum pour cheveux, de Byredo (65 euros)

Gypsy water Byredo

Este perfume para el cabello captura la esencia del espíritu libre. Con un toque inicial fresco y especiado, Gypsy Water se asienta en un corazón cálido de incienso y notas amaderadas que evocan paisajes naturales y salvajes. Su fondo de sándalo y vainilla envuelve tu melena en una estela suave y reconfortante, perfecta para quienes buscan un aroma inconfundible y duradero. Ideal para las chicas bohemias que quieren un perfume tan único como ellas.