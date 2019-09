Cuidados básicos de una modelo

Desde que los cambiaron al mes de julio, la «rentreé» de Madrid no es la misma, pero aún queda algún diseñador que no se resiste al cambio y sigue presentando sus propuestas este mes. La semana pasada tuve la suerte de acudir a uno de mis desfiles favoritos: Roberto Verino presentaba su colección «Nieves», de la temporada Otoño-Invierno, en el ISEM. Me maravilló la presencia de las modelos, que viven para su cuerpo y su cara. ¿Cómo afrontan 12 horas de pie con tacones, estrés y exceso de maquillaje?

Natividad Lorenzo me comenta algunos trucos: antes del desfile, aconseja «tener la piel cuidada, el cuerpo mimado, llevar una alimentación equilibrada, hacer ejercicio previo para tener mayor resistencia durante esos días. Además es básico utilizar maquillaje especial, de calidad y variado, un correcto diseño de cejas y las manos y pies cuidados con una perfecta manicura y pedicura. Y, por último, un meticuloso cuidado del cabello para tanto cambio de peinado que hace que el pelo pueda estar frágil y delicado». Según Lorenzo, «al inicio de la Fashion Week la modelo tiene que sentirse descansada, con la piel hidratada en todo su cuerpo y con un peeling realizado en el centro. Las maniquíes necesitan cuidados exquisitos, sobre todo de drenaje linfático, de hidratación y oxigenación. Les preocupa mucho no tener hematomas y por ello se les indica tratamientos de drenaje con ondas focales que mejoran todo el sistema circulatorio y linfático. Esa técnica ayuda a que durante más de una semana su sistema circulatorio a nivel celular mejore y elimine esos vasitos, capilares o hematomas que se puedan producir antes y durante el desfile. También, nos ayuda a que la piernas después de tantas horas de estar de pie no se hinchen en exceso y que la piel no sufra porque cuando hay edema también la piel sufre un estrés causando deshidratación».

Durante los desfiles, Natividad Lorenzo les aconseja los productos que deben utilizar durante todos esos días para mantener los efectos de los tratamientos realizados los días previos, sin tener apenas alteraciones. «Tanto cambio de maquillaje, estrés, cansancio... hace que la piel se vea distinta, más frágil e irritada. En algunos casos aparecen edemas en los ojos por el cansancio y retención de líquidos, al estar tantas hora de pie o sentadas. Dolores de espalda en la zona cervical y parte superior de la espalda también son causados por los tacones. Siempre es importante, pero sobre todo en los días de desfile mantener un correcto ritual de limpieza de la piel. Sobre todo, con buenos productos y especiales para pieles sensibles.

Los tratamientos más solicitados por las modelos son peelings, con sueros, vitaminas, es decir, cosmética de calidad y con peso molecular pequeño para que trabaje hacia la dermis. Solo hay que estabilizarlas e hidratarlas. Se les dan pautas de cómo comer bien sabiendo lo que es adecuado para su cuerpo y qué alimentos ayudan a no engordar y no sentirse hinchadas. Es decir, evitar los hidratos porque no suelen sentar bien y eso es imprescindible para que ellas se sientan bien esos días y para que no retengan líquidos. Sus datos genéticos y sus hábitos de alimentación y deporte son fundamentales para determinar el tratamiendo que debemos aplicarle. A continuación, le hacemos protocolos de los cuidados y tratamiento corporal y facial. Son tratamientos que realizamos en la clínica de estética (1 o 2 veces a la semana). Y, protocolos con pautas de cómo y cuándo utilizar los productos cosméticos para mantener los cuidados que se le han hecho en los tratamientos de cabina. Sobre todo, cómo mantener la piel hidratada y limpia.

los «tips» de la semana

