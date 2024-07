Este es el champú sin sulfatos ni parabenos que la Reina Letizia comparte con sus hijas

Cuando comentamos los looks de laReina Letizia, varias veces pasamos por alto analizar su corte de pelo de lo más favorecedor. Además de tener claro que presume del corte de pelo clavicut (una tendencia que más está ganando a las mujeres de 50+), siempre tiene la melena brillante y sana. Y nosotras nos preguntamos: ¿cómo podemos conseguir el cabello de la Reina Letizia? Lo cierto es que emplea tiempo en cuidarla con productos de calidad que prometen sanear, hidratar y reparar su melena. Es por ello que siempre utiliza el champú de farmacia anticaída, antiedad y antipolución que todas podemos conseguir hasta en Amazon (y tenerlo mañana mismo en casa). Se trata del Farma Dorsch Champú que conlleva vitaminas B5, B6, biotina y zinc que ayuda a limpiar el cabello en profundidad. Asimismo, también aumenta el volumen, brillo y salud de capilar, favoreciendo la reducción de caída. Es importante que, para tener una melena de lo más fuerte e hidratada, siempre utilicemos productos libres de sulfatos, siliconas, petroquímicos, alérgenos, parabenos y alcohol. Es por ello que la Reina Letizia sabe que este champú es el más indicado para presumir de su melena envidiable, así como también lo hacen tanto laPrincesa Leonorcomo la Infanta Sofía. Porque sabemos que Doña Letizia comparte su truco de belleza más eficaz con sus dos hijas. Y si eres de esas mujeres que no pueden pasar ni un día sin lavarse el pelo, deberás saber que este se puede utilizar a diario, aplicándolo sobre el cabello mojado y masajeándolo para activar la microcirculación. Eso sí, deja el producto actuar durante varios minutos y, posteriormente, acláralo.

A través de los eventos internacionales o alfombras rojas, hemos comprobado que las celebridades se someten a tratamientos de belleza eficaces para lucir tanto un rostro saludable como una melena cuidada. No obstante, cada vez más tenemos más consciencia sobre la importancia de tener una rutina capilar para no dejar que nuestra melena sufra las agresiones externas, como los rayos de sol potentes en esta época del año. Obviamente, uno de los pasos que no pueden faltar es la apuesta por los champús con productos naturales, tal y como utiliza la Reina Letizia. Eso sí, cada vez más también estamos viendo que existe una mayor compra por los productos de farmacia, que prometen fórmulas sin sulfatos, alcohol o siliconas.

Champú anticaída, antiedad y antipolución, de Farma Dorsch Go Organic (rebajado a 33 euros)

El champú que utiliza la Reina Letizia. Farma Dorsch Go Organic.

Si envidias el cabello de la Reina Letizia, debes apostar por este champú anticaída, antiedad y antipolución, de Farma Dorsch Go Organic, que puedes comprar tanto en las farmacias como en Amazon para tenerlo mañana mismo.