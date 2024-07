La Reina Letizia con vestido rojo muy lady y sus nuevos 'Letizios' para recibir a los campeones de la Eurocopa

No estaba previsto en la agenda de la casa real, pero la Reina Letizia ha cambiado su agenda 'in extremis' para unirse al recibimiento a la selección española. Aunque hoy no tenía ningún acto programado, la Reina Letizia recibe a esta hora a los jugadores de La Roja junto al Rey Felipe en Zarzuela. La selección española masculina de fútbol se proclamó campeona de Europa tras imponerse en la final a Inglaterra (2-1) en el estadio Olímpico de Berlín gracias a los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal, convirtiéndose en el país que más títulos ha conseguido ganar en la historia con cuatro. Antes de llegar a Cibeles han hecho esta primera parada en el Palacio de La Zarzuela, donde los jugadores y el cuerpo técnico han sido recibidos por el Rey Felipe VI y otra en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitará a los campeones de Europa (19:30 horas). El autobús arrancará su trayecto en Moncloa, pasando posteriormente por la calle Princesa rumbo a Alberto Aguilera.

Si ayer era la Infanta Sofía la que apoyaba en Berlín a la selección española con un guio rojo en su look, hoy es la Reina Letizia la que se ha vestido de rojo con un vestido midi muy lady con vuelo en la falda y sandalias de tacón sensato.

El look de Letizia y Leonor. Gtres

Mañana volveremos a ver a la Reina Letizia, junto al Rey Felipe y la Princesa Leonor, para presidir en Pontevedra la Entrega de Reales Despachos de Empleo en la Escuela Naval Militar y el miércoles, Don Felipe y Doña Letizia tendrán una audiencia en Zarzuela con el Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC), en el que asistirán patrocinadores y alumnos.