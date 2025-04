Estos son los coloretes con los que parece que has estado todo el día en la playa

En toda editora de belleza existe un esencial de make up que no puede faltar en el neceser. Muchas dirán los bronceadores, otras las máscaras de pestañas y nosotras decimos con mucho orgullo los coloretes. De todos los formatos, colores o texturas. Asimismo, tiene cabida durante todos los meses del año, pero, sobre todo, durante la temporada de primavera-verano porque potencian el resultado de efecto sun kissed que tanto deseamos obtener.

¿Quién podría negar que el maquillaje después de tomar el sol no queda mejor? Absolutamente nadie. Nos sentimos más guapas y favorecidas. Es por ello que, si todavía no podemos desplazarnos a la playa o la piscina para conseguirlo, nosotras lo recreamos de una manera fácil y rápida en casa (o en cualquier lugar). La técnica sun kissed trata de maquillar con colorete aquellas zonas donde habitualmente suelen darnos el sol para vernos más bronceadas, especialmente en las mejillas y la nariz. A todo ello se le suma la necesidad de utilizar productos de maquillaje nada pesados durante el verano, así como reducir los pasos durante la rutina, para notarnos la piel mucho más ligera, sana y libre.

5 coloretes de efecto 'sun kissed'

Cada vez es más común la multifuncionalidad de los productos de belleza en un look de maquillaje con la intención de ahorrar dinero, así como de sacar partido a cada uno de ellos como se merecen. Porque al final todas sabemos que acumulamos a causa de las novedades de las marcas beauty o las necesidades que nos crean las redes sociales y nos vemos con muchos ítems que no acabamos utilizando (o no lo suficiente). Nosotras, como editoras de belleza, hemos seleccionado cinco coloretes en polvo, crema o líquidos que harán que parezca que has tomado el sol y que podrás utilizar tanto para potenciar las mejillas como de labial o sombra de ojos.

Colorete en polvo 'Cloud Crush Blush', de Too Faced (36 euros)

Colorete en polvo 'Cloud Crush Blush'. Too Faced

Las tendencias de belleza confirman que los coloretes rosados serán los más llevados durante esta primavera-verano 2025. Por ello, una de las mejores elecciones es el tono Candy Clouds de Too Faced, que proporciona un efecto difuso, suave y borroso. También, ofrece una aplicación uniforme de color rejuvenecedor y construible.

Colorete líquido 'Blush Filter', de Huda Beauty (29 euros)

Colorete líquido 'Blush Filter'. Huda Beauty

Conseguiremos un efecto filtro con el uso del tono Strawberry de Huda Beauty. Su textura líquida y ligera contiene pigmentos modelables y finas microperlas para un brillo difuminado e intenso de lo más natural perfecto tanto para primavera como verano.

Colorete líquido 'Benetint', de Benefit (28 euros)

Colorete líquido 'Benetint'. Benefit

Uno de los coloretes multifuncionales más comentados es el clásico Benetint de Benefit. Exactamente es un tinte de labios que se puede utilizar tanto en la zona de las mejillas como en los labios, para conseguir un efecto mordido de lo más natural. Su color es modelable, es decir, cuanto más producto apliques más intenso será. Perfecto para llevar en el bolso para retocar el maquillaje y tener un efecto sun kissed.

Colorete en polvo-crema 'Soft Pinch Matte Bouncy Blush', de Rare Beauty (31 euros)

Colorete en polvo-crema 'Soft Pinch Matte Bouncy Blush'. Rare Beauty

Tras el triunfo de los coloretes líquidos de Selena Gómez, han llegado los nuevos en formato polvo-crema con un acabado mate de larga duración. Si deseas simular que ha estado todo el día tomando el sol, debes hacerte con el tono Happy de los Soft Pinch Matte Bouncy Blush de Rare Beauty. Su textura cremosa se aplica como una crema y se difumina como un polvo. Asimismo, proporciona un efecto buena cara al instante, no reseca ni acentúa la textura de la piel, así como es resistente al agua y sudor.

Colorete en polvo 'Lip & Cheek Glow', de Charlotte Tilbury (47 euros)

Colorete en polvo 'Lip & Cheek Glow'. Charlotte Tilbury

El colorete en polvoLip & Cheek Glow, de Charlotte Tilbury, en tono Sunset Bronze Glow también actúa como tinte labial en crema de color terracota. Se trata de un producto fácil de usar y es ideal para lucir un look vacacional y resplandeciente con aspecto jugoso, luminoso y saludable.

Si no te vas de vacaciones de Semana Santa y no puedes esperar para tener un efecto sun kissed, lo podrás conseguir con todos estos coloretes en polvo, crema o líquido. O, si finalmente vas a la costa o una isla, te ahorrarás la mitad de productos de belleza porque solamente te hará falta uno de estos.