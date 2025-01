La máscara de pestañas marrón es el secreto de los maquilladores para unos ojos más grandes

Cuando pensamos en máscaras de pestañas, el negro suele ser el protagonista indiscutible. Pero los maquilladores tienen un as bajo la manga que está ganando cada vez más adeptas: la máscara de pestañas marrón. Este producto, a menudo subestimado, tiene el poder de transformar por completo la mirada, aportando un toque de suavidad y luminosidad que el negro no siempre consigue. Ideal para quienes buscan un look natural, pero impactante, el tono marrón consigue destacar los ojos sin endurecer las facciones, logrando que la mirada parezca más abierta y los ojos, más grandes.

Las máscaras de pestañas marrones funcionan como un filtro de luz para tus ojos. Este color más cálido y menos intenso que el negro actúa creando un contraste sutil que realza el color natural de tus ojos, independientemente de si son azules, verdes, miel o marrones oscuros. Además, para quienes tienen piel clara o prefieren un maquillaje de día más delicado, la opción marrón evita que las pestañas se vean demasiado dramáticas, manteniendo un acabado de lo más natural.

¿Por qué deberías elegir una máscara marrón?

Las ventajas de la máscara de pestañas marrón no solo están en el efecto visual que crea, sino también en su versatilidad. Para looks diurnos, aporta una definición sutil y sofisticada que da la impresión de un makeup no makeup. Los maquilladores expertos lo utilizan especialmente en pieles claras o maduras, ya que aporta calidez y evita el efecto pesado que a veces puede dejar la máscara negra. Además, combinado con un delineador marrón o incluso nude, la máscara marrón crea una continuidad visual que da la ilusión de unas pestañas más largas y un párpado más abierto.

Antes de añadir una nueva máscara de pestañas en tu neceser de maquillaje, te contamos varios tips a tener en cuenta para sacarle el máximo partido.

Elige el tono correcto: No todas las máscaras marrones son iguales. Opta por un marrón chocolate para un acabado más definido, o un marrón claro para un look supernatural.

Combínala con sombras neutras: Unas sombras en tonos beige, arena o terracota serán el marco ideal para potenciar el efecto de amplitud.

Céntrate en las puntas: Aplica más producto en las puntas de las pestañas para maximizar el efecto alargador sin recargar la base.

¿A quién le queda mejor?

Aunque la máscara de pestañas marrón es universal, tiene un impacto especial en quienes tienen cabello rubio, castaño claro o rojizo, ya que armoniza con sus tonos naturales. Sin embargo, también es perfecta para quienes tienen ojos pequeños o almendrados, pues la calidez del marrón genera un efecto de amplitud que favorece a todas por igual.

¿Hemos conseguido convencerte de que las máscaras de pestañas marrones son tu nuevo aliado de maquillaje, sobre todo si quieres agrandar tu mirada naturalmente? Pues esta es nuestra selección de las mejores en el mercado.

Lash clash mascara, de Yves Saint Laurent (23,10 euros)

Lash clash mascara Yves Saint Laurent

Con cepillo patentado de doble cono y gran diámetro proporciona un 200% más de volumen.

Better than sex mascara, de Too faced (31,99 euros)

Better than sex mascara Too faced

Su cepillo con forma de reloj de arena separa y cubre cada pestaña a la perfección dejando un acabado voluminoso.

Badgal gang, de Benefit cosmetics (31,99 euros)

Badgal gang Benefit cosmetics

Una máscara de pestañas voluminizadora con cepillo aerodinámico que permite alcanzar tanto las pestañas superiores como inferiores de raíz a punta.

Berry-brown mascara, de Charlotte Tilbury (32 euros)

Berry-brown mascara Charlotte Tilbury

Volumen duradero y efecto elevación vertical. Con un cepillo plano en forma de diamante para abrir las pestañas en forma de abanico.

Volumen million lashes balm, de L'Oréal Paris (8,98 euros)

Volumen million lashes balm L'Oréal Paris

Máscara de pestañas con un 99% de ingredientes naturales, apta incluso para los ojos más sensibles.

Size up mascara, de Sephora collection (15 euros)

Size up mascara Sephora collection

Con un cepillo de cerdas cortas en el centro para cargar y dar volumen a las pestañas y más largas en los extremos para rellenar la mirada.

Lash idôle mascara, de Lancôme (18,95 euros)

Lash idôle mascara Lancôme

Máscara de pestañas con cepillo curvado y arqueado que eleva las pestañas con un volumen impecable y sin grumos.

The color mascara 575, de 3ina (13,95 euros)

The color mascara 575 3ina

Gracias a su fórmula con queratina vegetal ayuda a reforzar y fortalecer tus pestañas. Su cepillo de silicona te permite llegar a cada una de tus pestañas con un efecto volumen modulable.

Diorshow iconic overcurl, de Dior (45 euros)

Diorshow iconic overcurl Dior

Con un formato recargable, esta máscara consigue que las pestañas se vean más largas y los ojos más abiertos.