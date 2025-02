Colorimetría para principiantes: los colores que más te favorecen según tu tono de piel

Elegir los colores adecuados puede ser la clave para iluminar tu rostro, potenciar tu mirada y resaltar tus facciones. Seguro que en más de una ocasión te has probado un labial que te hacía brillar sin esfuerzo o, por el contrario, una sombra que apagaba por completo tu expresión. Esto no es casualidad: es la magia de la colorimetría aplicada al maquillaje. ¿Alguna vez te has preguntado qué tonos de maquillaje te favorecen más?, tus deseos son órdenes para nosotras, sigue leyendo porque a continuación encontrarás las respuestas. Analizar tu tono y subtono de piel te ayudará a elegir desde la base perfecta hasta el colorete que realza tu belleza natural. Con la ayuda experta de Kuki Giménez, directora de Let’s Make Up School y portavoz de Druni, te explicamos todo lo que necesitas saber para convertir el color en tu mejor aliado.

Pero antes de adentrarnos en la teoría de las estaciones cromáticas, hay un paso fundamental a tener en cuenta y ese es el de identificar si tu piel tiene un subtono cálido, frío o neutro. Según la experta, "Para saber qué colores nos sientan mejor, debemos analizar tres factores: tono de piel, color de ojos y tono de cabello. Si dos de estas características son cálidas, probablemente seas cálida, y lo mismo ocurre con las frías". Un truco para saber tu subtono es mirar las venas de la muñeca: si son verdosas, tienes un subtono cálido; si son azuladas, eres fría; y si tienes una mezcla de ambas, eres neutra.

¿Cuáles son las 4 estaciones de la colorimetría?

La colorimetría clasifica los tonos de piel en cuatro estaciones: invierno, verano, primavera y otoño. Cada una tiene una paleta de maquillaje específica que realza sus características naturales y Kuki Giménez las ha analizado para ayudarte a potenciar tu belleza natural sin complicaciones.

Las personas invierno, con piel clara o morena oscura de subtonos fríos, ojos oscuros y cabello negro o castaño ceniza, encuentran en los colores intensos y fríos a sus mejores aliados en maquillaje. Los tonos beige neutro o rosado en la base, sombras de ojos en azul marino, plata, violeta y negro, rubores en rosa intenso o ciruela, y labiales en rojo burdeos, fucsia o cereza potencian su belleza. En cambio, los tonos cálidos como el naranja o el coral pueden chocar con su subtono. Anne Hathaway es un ejemplo perfecto de invierno, ya que con su piel clara y ojos marrones oscuros luce espectacular en tonos fríos e intensos como el rojo.

En el caso del verano, se trata de pieles frías y claras con cabello rubio ceniza o castaño claro y ojos azul grisáceo, verde o avellana. Estas pieles destacan con bases ligeras en tonos rosados o beige neutro, sombras en lavanda, gris claro, azul cielo y verde menta, rubores en rosa empolvado o melocotón claro, y labiales en rosa palo, fucsia suave o nude rosado. Es recomendable evitar colores terrosos y cálidos como el beige y el naranja, ya que pueden desentonar con los subtonos fríos de la piel. Taylor Swift es un gran ejemplo de la estación verano, puesto que con su piel clara y cabello rubio ceniza resplandece con tonos pasteles.

Las personas de primavera, que tienen piel con matices dorados o melocotón, cabello rubio dorado, castaño claro o pelirrojo y ojos verdes, azules o marrón dorado, se benefician de colores cálidos y vibrantes. Las bases con matices dorados o amarillentos, sombras en oro, melocotón, coral, verde lima y azul turquesa, rubores en coral, rosa cálido o melocotón, y labiales en coral, melocotón, rojo anaranjado o nude con subtonos dorados, resaltan su luminosidad. Se recomienda evitar tonos fríos como el ciruela o el fucsia, ya que no armonizan con la calidez de la piel. Blake Lively, con su piel dorada y ojos verdes, siempre sabe como brillar en tonos cálidos y vibrantes.

Por último, las pieles otoño tienen subtonos cálidos con matices dorados o melocotón, cabello oscuro y ojos marrón oscuro, miel o verde. Estas pieles encuentran su mayor aliado en los tonos tierra y cálidos. Una base con matices dorados y textura jugosa, sombras de ojos en marrón chocolate, cobre, dorado, verde oliva y bronce, rubores en terracota, marrón cálido o coral oscuro, y labiales en tonos ricos como terracota, marrón chocolate, rojo ladrillo o burdeos realzan su calidez natural. Se deben evitar los tonos pastel y fríos, ya que pueden apagar la luminosidad de esta estación. Zendaya, con su piel cálida y cabello oscuro, deslumbra con colores otoñales.