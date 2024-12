El maquillaje salvavidas de esta conocida influencer ideal para el día a día

Todas hemos tenido una mala noche, que, además, suele convertirse —en consecuencia— en un mal día. Pero eso no lo tiene que notar nadie si no queremos. Hay dos soluciones para esto: café y maquillaje. Cuando hablamos de sacar todo el repertorio de conocimientos, técnicas y productos de maquillaje de nuestro neceser para llevar un 'look' de fiesta espectacular, solemos tener muy claro lo que nos gusta. Sin embargo, aquí el reto reside en conseguir ese maquillaje del día a día, sencillo, básico y con los productos mínimos, para que parezca que hemos dormido del tirón diez horas.

En este sentido, hoy nos vamos a inspirar en una conocida 'influencer' que nos da los trucos para conseguirlo de forma rápida y muy fácil. Hablamos de Nona Spínola (@nonaspinola) que nos va a enseñar —a través de un vídeo de Instagram— el mejor maquillaje salvavidas de diario para días pachuchos.

Maquillaje salvavidas de diario de Nona Spínola

La creadora de contenido, en esta ocasión, no va a usar base de maquillaje. La cosa se pone interesante. Y es que Nona comienza directamente con el corrector, después de su rutina de 'skin care' claro está. El que saca en el vídeo es el 'True skin', de Catrice. Es un corrector de alta cobertura que en Douglas está disponible por 3,79 euros. Ella solo lo aplica en la zona de la ojera y "si tengo algún granito lo tapo con lo que queda en el aplicador". Esta es la base con la que todo va a ir rodado.

Con la misma borla, se pone los polvos 'Radiant fusion baked powder' de Kiko, encima para sellar. Y, después, utiliza los polvos bronceadores 'Laguna', de NARS, esta vez con brocha en la zona de la 'E' invertida. Luego, coge el famoso 'blush' viral 'Satin' de Mercadona, con la brocha número 24 de NYX. ¿Y qué pasa con el iluminador? Pues que utiliza uno que es la joya de la corona de los iluminadores: el de Rare Beauty en el tono 'Exhilerate'.

Para los ojos, utiliza sombras de color marrón, y con el lápiz marrón cobrizo (con tono metálico), muy en tendencia esta temporada, perfila el ojo tanto en la línea de agua interior, como en la zona de las pestañas superiores y difumina, Después, aplica la máscara de pestañas 'I Love Extreme Crazy', de Essence. Para sellar, utiliza el 'primer' en spray 'All Nighter Setting Spray', de Urban Decay. Por último, para los labios, un toque de 'Lip Oil', de Clarins, en el color 04.

¡Y listo!