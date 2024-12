Esta creadora de contenido de belleza nos dice los mejores correctores de los 20 que tiene

Es el mejor aliado de las ojeras y de esas pequeñas marcas o imperfecciones que impiden que nuestro maquillaje quede unificado. Hablamos del corrector de maquillaje. Todas tenemos uno en casa. Estamos contentas, pero no sabemos si hay otro que nos vaya a gustar más todavía. Ella sí lo sabe, porque tiene casi 20 correctores de maquillaje diferentes en su neceser. Hablamos de la creadora de contenido de belleza Andrea Valiente, que publicado en su perfil de TikTok un vídeo diciendo cuáles son los mejores correctores de maquillaje.

Sabemos que hay correctores con pigmento (color verde, amarillo y naranja, entre otros), para neutralizar diferentes imperfecciones. En estos casos, se suelen aplicar antes de la base para que no se noten. Sin embargo, con un corrector normal, se puede aplicar antes, para corregir imperfecciones específicas, y/o después para añadir detalles finales. No olvides difuminar con precisión, con una esponja húmeda o un pincel para lograr un acabado natural. Por supuesto, acuérdate de sellar el corrector, aplicando polvo translúcido para que dure más tiempo.

Los 3 mejores correctores de maquillaje

En el vídeo, vemos toda la colección de correctores que tiene la creadora de contenido, Andrea Valiente. Vemos cómo hace un repaso tanto de correctores de alta gama como de productos 'low cost' y estos son los que destaca sobre todos los demás.

1. 'Illuminant Surrealskin Concealer', de Makeup by Mario

Corrector 'Illuminant Surrealskin Concealer', de Makeup by Mario. Makeup by Mario.

El primero que menciona en el vídeo y que dice que es su corrector de alta gama favorito es este de Makeup by Mario. Se trata del 'Illuminant Surrealskin Concealer' un antiojeras iluminador, disponible en muchos tonos diferentes. "Es cubriente, nada pesado y aguanta genial el paso de las horas", explica Valiente. Este es el tono 200 y cuesta en Sephora 32,99 euros.

2. Corrector Black Rose & Botox, de NAM Cosmetics

Corrector Black Rose & Botox, de NAM NAM

El corrector que dice en el vídeo que le encanta y es 'low cost', es el 'Corrector Black Rose & Botox' de NAM. Con efecto botox, contiene péptido alisador de la piel y extracto de rosa negra. Tras maquillar el rostro, hay que aplicar el corrector en la zona de las ojeras, dando ligeros golpecitos con las yemas de los dedos para difuminar. Puede usarse para iluminar otras zonas como el arco de las cejas, el arco de cupido o diferentes zonas para crear contornos. También puedes usarlo para cubrir pequeñas imperfecciones. Cuesta 8,29 euros en Clarel y está disponible en cuatro colores.

3. True Skin High Cover Concealer, de Catrice

'True Skin High Cover Concealer', de Catrice Catrice

El tercero es el 'True Skin High Cover Concealer', de Catrice. "Es ligero, cubre muy bien, a mí no me cuartea ni reseca. Es bastante hidratante y no se siente nada pesado", matiza la creadora de contenido. Tiene alta cobertura y ácido hialurónico, pero con textura ligera y un cuidado excelente. Es resistente al agua, se funde con la piel sin dejar líneas. Cuesta 3,44 euros en Primor y se ha hecho viral.