Pilar Rubio se olvida de las extensiones y nos sorprende a todos con un nuevo look que rejuvenece al instante

Tenemos muchas pruebas y ninguna duda, de que las melenas largas ya han pasado de moda. Y Pilar Rubio lo tiene claro y por eso nos ha sorprendido en este viernes lluvioso, frío y gris en Madrid con un cambio de lookde lo más favorecedor y con un estilismo muy elegante. Pilar Rubio ha reaparecido ante los medios con un nuevo proyecto tras las vacaciones de Navidad, para presentar la segunda temporada de 'Discovering Canary Islands', el reality en el que los participantes viven aventuras mientras descubren las islas. Una presentación en la que nos ha sorprendido a todos con un nuevo look al quitarse las extensiones y luciendo una melena más corta y con un outfit de lo más elegante con un dos piezas de chaqueta y pantalón en tweed de color verde firmado por Chanel. Un estilismo de lo más parisino para un día de lo más gris en Madrid. Porque Pilar Rubio ha empezado el año con unos estilismos de lo más elegante, dejando a un lado sus looks más cañeros.

Un conjunto de tweed de Pilar Rubio perteneciente a la colección crucero 2023/24 de Chanel, de traje de chaqueta y pantalón acampanado. Combinaba con una camiseta marrón, a juego con sus sandalias de plataforma. Desde que Coco Chanel popularizara el tweed, cada temporada se pueden encontrar prendas de este material, de lo más calentito.

Pilar Rubio con un look de lo más chic. Gtres

Un estilismo que Pilar Rubio combinado con su nuevo cambio de look, que por el momento deja a un lado las extensiones para lucir una melena más cortita y de lo más rejuvenecedora.