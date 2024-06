¿Por qué no debemos ir a la playa maquilladas? La razón que hará no ponerte ni una gota de base de maquillaje sin protección solar

¿Es malo tomar el sol con maquillaje? Esta es una pregunta que nos repetimos cada año y siempre tenemos la misma duda. Lo cierto es que, aunque sea incómodo en el caso de que no utilices productos waterproof o ligeros, no es del todo perjudicial para nuestra piel si hacemos un buen uso. Lo primero que debemos saber es que lo más importante es hacer recurso de unos buenos y eficaces protectores solares 50+ para proteger tu dermis de agresiones externas. A partir de aplicarnos este producto necesario para todos los días del año, eres totalmente libre de hacer recurso o no de productos de maquillaje para ir a la playa o piscina y, en consecuencia, tomar el sol. La enfermera dermoestética María Jesús de Marcos avisa con que estar bajo los rayos del sol con maquillaje puede tener una consecuencia que en el futuro nos arrepentiremos, como son las manchas de sol. "Cuando extendemos el maquillaje no lo hacemos de forma uniforme y esto hace que haya zonas más expuestas al sol que otras. La intensidad de los rayos incide más en las zonas más expuestas que en las menos expuestas, donde la capa de maquillaje es más gruesa", informa la experta. Esta es la razón por la que nuestro rostro peligra de sufrir apariciones de manchas e imperfecciones cada vez que nos hacemos una rutina demake uppara ir a la playao piscina.

Ahora, si decides ir a la playa con maquillaje, debes tener en cuenta qué productos utilizar, así como una buena aplicación. "Se puede ir maquillada a la playa, solo que hay que elegir los productos adecuados", explica el maquillador profesional Miguel Bling. Es decir, con ello queremos decir que debemos utilizar texturas ligeras e hidratantes y con poca cobertura o ítems resistentes al agua, así como con protección solar. Por ejemplo, una de las máscaras de pestañas waterproof más utilizadas por las editoras de belleza es la 'Ídole', de Lancome, o las sombras de ojo aptas para el agua de la misma firma francesa. En cuanto a las bases de maquillaje, la mejor opción es utilizar las BB Creams o los factores solares con color, como la 'Facial Fusion Water 50+', de Isdin. Los labios también son una de las zonas a cuidar de los rayos de sol. Es por ello que podemos utilizar bálsamos labialescon protección solar o gloses con factor solar y color, como el modelo 'Gloss Labial Antienvejecimiento SPF 40', de Paula's Choice. "Si necesitas replicar factor solar en el rostro cada dos horas, la bruma con protección solar 'Preen Screen SPF50 Skinscreen' de la marca Ultra Violette es perfecta para ello", determina el profesional.

Máscara de pestañas waterproof 'Idôle', de Lancôme (19 euros)

Máscara de pestañas waterproof 'Idôle'. Lancôme

Fotoprotector Solar 'Fusion Water Magic SPF50', de Isdin (25 euros)

Fotoprotector Solar 'Fusion Water Magic SPF50'. Isdin

Gloss Labial Antienvejecimiento SPF 40, de Paula's Choice (28 euros)

Gloss Labial Antienvejecimiento SPF 40. Paula's Choice

Bruma con protección solar 'Preen Screen SPF50 Skinscreen', de Ultra Violette (39 euros)

Bruma con protección solar 'Preen Screen SPF50 Skinscreen'. Ultra Violette

Una de las razones por las que no nos deberíamos maquillar con productos con texturas gruesas o sin protección solar es debido a las manchas del sol que pueden aparecer en nuestro rostro. Es por ello que es importante ir con la cara lavada para tomar el sol o hacerte con productos beauty ligeros y sí o sí con factor solar.