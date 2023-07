La bruma solar se va a convertir en tu mejor aliada este verano y te explicamos el por qué

Sabemos que la mejor forma de cuidar nuestra piel, el primer paso (y el más importante) para evitar el envejecimiento en rostro, cuello y escote y el ritual más importante de nuestra rutina diaria facial es la fotoprotección. Sin embargo, ahora que ha llegado el verano y nos morimos por organizar nuestras agendas lo más rápido posible para poder disfrutar, con cualquier excusa, del sol y conseguir el bronceado que llevamos esperando todo el año(y que combina de maravilla con todos nuestros vestidos) es más importante que nuncaproteger todo nuestro cuerpo de las radicaciones del sol, ya que, en estos meses, inciden más directamente sobre nosotros y son más perjudiciales que durante el resto del año. Y sí, sabemos que te da mucha pereza echarte crema cada vez que vas a la playa y a la piscina y quedar con esa sensación tan pegajosa y desagradable, tanto en el cuerpo como en las manos, pero eso no es excusa para no protegerte del sol. Venimos a explicarte por qué la bruma solar se va a convertir en tu formato preferido del verano, y no solo es gracias su comodidad y a su acabado invisible, la bruma solar tiene otras ventajas.

Al contrario que ocurre con la crema solar, estés donde estés este verano, podrás aplicarte la bruma solar en menos de un minuto y de forma muy sencilla, tan solo necesitas pulverizarla a unos 15 centímetros de la piel y de forma uniforme, para no dar un aspecto engrasado y esperar a que se absorba, sin necesidad de ensuciar tus manos al extenderla. Es recomendable aplicarla unos 15 o 20 minutos antes de la exposición directa al sol, para que penetre en la piel y ofrezca una protección eficaz contra los rayos UVA, UVB, infrarrojos y la luz azul. Otra de las ventajas de la bruma solar es que podemos aplicarla sobre el maquillaje gracias a su textura ligera e invisible y, además de protegernos, refrescará las zonas de nuestro cuerpo sobre las que la apliquemos. Lo mejor de la bruma solar es que es ideal para todo tipo de pieles, tanto las más oscuras como las más claras y vulnerables (eso sí, te recomendamos que apuestes por una bruma con SPF 50+). Así que este verano no te lo pienses y vayas a la compra, a una terracita con tus amigas, a un evento de los que tanto nos gustan o, sobre todo, a la piscina o a la playa, lleva tu bruma solar en el bolso, se convertirá en tu mejor aliada.

Bariésum, de Uriage (21,50€)

Bruma seca solar, de Agrado (6,98€)

Antihelios bruma facial invisible, de La Roche-Posay (12,84€)

Transparent Spray, de ISDIN (20,99€)

Heliocare 360, de Cantabria Labs (16,57€)

Delial spray bruma facial hidratante, de Garnier (7,90€)

Este verano no olvides la bruma en tu bolso antes de salir de casa si quieres ir protegida, fresquita y con la tranquilidad de que vas a ganarle la batalla al sol en cualquier momento del día y en cualquier circunstancia en la que te encuentres.