Te enseñamos los mejores trucos para cuidar tu cabello este verano

La cuenta atrás para el verano ha comenzado, y con ella, los días de sol, playa y piscina están al caer. Sin embargo, aunque disfrutemos de estas actividades como las que más, nuestro cabello puede sufrir las consecuencias de la exposición constante al sol, el cloro y la sal del mar. El calor intenso y la radiación ultravioleta pueden resecar el cabello, dejándolo frágil y sin vida. Por ello, es crucial prestar especial atención a los cuidados capilares durante esta temporada. Si te ha entrado la curiosidad de como mantener tu melena en perfecto estado este verano, sigue leyendo, te contamos todos nuestros trucos.

La clave para mantener un cabello saludable durante el verano radica en la prevención y el cuidado constante. El primer paso y probablemente el más importante es protegerlo del sol. Lo mejor que puedes hacer es no salir de casa sin un sombrero o pañuelo para cubrir tu cabeza cuando estés al aire libre, y si prefieres no llevar accesorios, opta por productos capilares con protección solar. Además, es fundamental mantener el cabello hidratado,sobre todo si tienes el cabello teñido o rizado, ya que estos tipos de pelo necesitan dosis de hidratación constantes. Los aceites capilares son ideales en esta época del año porque aportan la humedad necesaria para evitar el encrespamiento y la sequedad. Te encantará el Kerástase huile sirene, un aceite bifásico con una textura muy ligera que no solo hidrata y deja un brillo sublime en cada aplicación, sino que también lo protegerá antes, durante y después de la exposición solar gracias a sus filtros UV.

Huile sirene Kérastase

Cuando se trata de disfrutar de un día en la piscina o en la playa, es importante tomar precauciones adicionales. El cloro y la sal pueden dañar la cutícula del cabello, dejándolo áspero y difícil de manejar. Antes de sumergirte, moja tu cabello con agua limpia; esto ayuda a reducir la absorción de cloro y sal. Además, aplica un acondicionador sin aclarado como el Moisture kick spray acondicionador de Schwarzkopf para crear una capa protectora adicional, este producto en formato spray es perfecto para desenredar incluso las melenas más rebeldes. Tras salir del agua, enjuaga tu cabello inmediatamente para eliminar cualquier residuo de cloro o sal. Otra recomendación importante a tener en cuenta es evitar al máximo el uso de herramientas de calor como secadores y planchas, ya que este calor añadido puede agravar el daño. Por ello lo mejor y más conveniente en verano es secar tu cabello al aire libre siempre que sea posible.

Moisture kick spray conditioner Schwarzkopf

Otro de los trucos imprescindibles para mantener el cabello en óptimas condiciones en los meses de verano, es realizar un tratamiento capilar profundo una vez a la semana. Puedes optar por tratamientos de aceites naturales como el aceite de coco o mascarillas hidratantes como la Mascarilla hidratante intensa de Moroccanoil, formulada con aceite de argán, y que con un solo uso, mejora la textura, manejabilidad y brillo hasta en los cabellos más secos. Estos tratamientos ayudan a restaurar la humedad y nutrir el cabello desde la raíz hasta las puntas. Además, intenta pasar por la peluquería cada seis u ocho semanas para cortar las puntas abiertas y mantener un aspecto saludable y fresco, los expertos recomiendan hacerlo justo antes de que empiece el verano y después de que este termine.

Mascarilla hidratante intensa Moroccanoil

Como ves, cuidar tu cabello en verano no tiene por qué ser complicado. Con una rutina de cuidados adecuada y productos específicos, puedes proteger y mantener tu cabello radiante durante toda la temporada. Recuerda que la prevención es clave, y con estos sencillos trucos, estarás lista para disfrutar del verano sin preocupaciones.