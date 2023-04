La tendencia en manicura que está arrasando en tiktok: las uñas 'vanilla chrome'

Con el cambio de estación, somos muchas las que nos lanzamos a las nuevas tendencias de moda y accesorios que surgen cada temporada, haciéndonos con todas aquellas prendas más coloridas, alegres y vaporosas, como por ejemplo los vestidos de Zara y Mango que sabemos que no te quitarás en todo el verano y que puedes usar para cualquier ocasión dependiendo de los accesorios que uses. Otra tendencia que está en auge esta primavera son las bermudas, ese híbrido entre los shorts y los pantalones largos que te salvarán en los días más cálidos. Sin embargo, no podemos hablar de nuevas tendencias sin hacernos eco del mundo de la belleza: la cosmética y el maquillaje, y es que el doteyeliner se ha posicionado como el maquillaje de ojos más icónico, atrevido y fácil de realizar que todas las influencers y cantantes, como Lola Índigo ha llevado para ocasiones más especiales como premiers o conciertos. Pero, sin duda, no podemos olvidarnos de las nuevas tendencias en manicura. Si bien esta temporada dejamos atrás las uñas largas en tonos flúor que tanto nos recuerda a Rosalía, este verano veremos uñas minimalistas en tonos neutros.

Este invierno ya vimos que la tendencia eran la manicura americana, que no es más que la inversión de tonos de la clásica manicura francesa, siendo esta mucho más sutil y elegante, y es que es tan básica que va perfecto para cada ocasión y look, elevando así la sofisticación del outfit. Sin embargo, la versión más arriesgada de la manicura americana sería la 'Naked glitter', que consiste en hacernos con un esmalte transparente con destellos brillantes para que nuestras uñas se conviertan en las protagonistas del look. Pero, sin duda, en Tik Tok podemos encontrar nuevas tendencias virales casi cada día, sobre todo en manicura, y es así como ha surgido la 'vanilla chrome', que no es más que una manicura metalizada en tono amarillo claro y, como remate final, opta por darle una pasada con un top cout de acabado irisado para que tus uñas no pasen desapercibidas. Pero, si te apetece experimentar y eres toda una profesional, te recomendamos un truco que se ha vuelto viral en nuestra red social favorita, y es que es aplicar sombra de ojos metalizada sobre el pintauñas en tono vainilla. Se trata, por tanto, de una manicura de lo más atrevida, fácil de hacer en casa y que elevará cualquier look.

Esmalte tono amarillo pastel, de Opi (17,45 €)

Esmalte amarillo pastel Opi

Hazte con un esmalte amarillo pastel para hacerte en casa la manicura 'vanilla chrome' e ir en tendencia esta primavera.