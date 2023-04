3 vestidos clásicos y cómodos de Zara y Mango que no vas a querer quitarte en todo el verano

Si hay una prenda por excelencia que todas tenemos en nuestro armario por su versatilidad, comodidad y elegancia es el vestido. En nuevas tiendas favoritas lo podemos encontrar en todo tipo de cortes y estampados, desde el clásico vestido mini hasta los más elegantes y sofisticados para ocasiones más especiales que usamos para eventos que requieren un determinado 'dress code', como bodas, bautizos y comuniones, creando un look de invitada que no pasará desapercibido como los vestidos de Redondo Brand, el diseñador favorito de las influencers más icónicas de nuestro país. Pero, sin duda, con la nueva colección de primavera y verano en tiendas, hemos detectado que el crochet es una de las tendencias más icónicas de la temporada, y no es para menos, como este vestido de crochet de Vicky Martín Berrocal que lució durante su viaje a Miami o los vestidos de corte ‘cut out’, que no es más que ciertas aperturas en zonas estratégicas del vestido en los que se puede ver la piel. Pero, sin duda, no podemos olvidarnos del tejido por excelencia del verano, el lino, y es que es un tejido ideal permite que el aire circule, por lo que la humedad y el sudor se seca más rápido.

Sea como sea, los vestidos siempre son una opción perfecta para estos meses de verano y es que son tan útiles que pueden usarse tanto para el día a día junto con unas sneakers y un bolso maxi, que son la tendencia actual y en el que podrás llevar todo lo necesario para superar el día, como para las noches y eventos más especiales con unas clásicas sandalias de tacón y accesorios más elegantes y sofisticados, como joyas maxi en dorado o un bolso pequeño que eleve el look. Por ello, hemos echado un vistazo en la web de nuestras tiendas favoritas, Zara y Mango, y hemos encontrado 3 vestidos clásicos y cómodosde cada tienda que prevemos que se convertirán en un fondo de armario para nuestro verano y que podrás llevar tanto para la playa como para una cena por su versatilidad, comodidad, elegancia y porque están en tendencia y lo llevan todas nuestras influencers favoritas españolas.

Vestido mini punto de crochet, de Zara (29,95€)

Vestido mini punto de crochet Zara

Vestido volantes Limited Edition, de Zara (89,95€)

Vestido volantes limited edition Zara

Vestido enagua satinado, de Zara (39,95€)

Vestido enagua satinado Zara

Vestido estampado floral, de Mango (35,99 €)

Vestido estampado floral Mango

Vestido satinado cuello drapeado, de Mango (59,99 €)

Vestido satinado cuello drapeado Mango

Vestido lino lazo, de Mango (49,99 €)

Vestidos lino lazo Mango

Estos son un total de 6 vestidos todoterreno y elegantes de Zara y Mango que podrás encontrar actualmente en tiendas y que se convertirán en un must este verano.