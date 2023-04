Ni los shorts denim ni los mini fluidos, la tendencia esta primavera serán las bermudas

Si hay una prenda estrella del verano es, sin duda, la mini falda, que está tan en tendencia actualmente, pues tras varios años en los que la falda midi era un must en nuestro armario, esta prenda ha vuelto para quedarse gracias a la tendencia dosmilera que ha conquistado el corazón de muchas amantes de la moda. Sin embargo, no olvidemos que los shorts son otra de las prendas más versátiles y cómodas que todas tenemos, y es que combina con absolutamente todo, creando looks de lo más casuales y elegantes, dependiendo de los accesorios que usemos. Por ejemplo, los shorts vaqueros de María Pombo que lució para un evento junto con una blazer en negro de corte oversize, un look de lo más elegante para ocasiones más especiales. Pero, con la llegada de las altas temperaturas, todas queremos llevar prendas más coloridas, y es el caso del look de shorts vaqueros y camisa lila de Rocío Osorno que conquistó a muchas chicas, pues este color fue uno de los más virales de la temporada pasada y que esta también promete convertirse en un imprescindible, pues eleva el tono dorado de la piel y sienta fenomenal.

Sin embargo, hemos detectado gracias a la nueva colección de primavera/verano que las firmas han lanzado al mercado, que hay unos pantalones que están por todas partes, y, más allá de los pantalones cargo, los cuales los hemos visto hasta saciedad y es que son estilosos, versátiles y muy cómodos, las bermudas se han posicionado como la prenda estrella de esta primavera. Son elegantes y su largura media -ni shorts ni largos- por encima de las rodillas hacen que esta sea una prenda que puede usarse tanto para el día a día como para eventos más formales con, combinándola, por ejemplo, unas sandalias de tacón. Sea como sea, te enseñamos algunas de las bermudas más bonitas y cómodas que puedes encontrar ya en tiendas.

Bermudas vaqueras de tiro alto, de Zara (25,95€)

Bermuda corta High Waist, de H&M (17,99 €)

Bermuda cargo, de Pull & Bear (29,99 €)

Bermuda sarga, de H&M (24,99 €)

Bermuda botones dorados, de Zara (25,95 €)

Bermuda lino pinzas, de Massimo Dutti (49,95 €)

