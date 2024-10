¿Tienes una fiesta de Halloween, pero no vas a ir disfrazada? Estos son los looks de maquillaje con los que marcarás tendencia

Halloween está a la vuelta de la esquina, si este año no te apetece mucho disfrazarte has llegado al sitio adecuado, te contamos cómo con un buen maquillaje seguirás siendo la reina de la noche. Para quienes prefieren destacar de una forma menos obvia, la noche del 31 de octubre se convierte en el pretexto ideal para experimentar con nuevos looks, donde el maquillaje cobra protagonismo como una herramienta poderosa de expresión. Las tendencias para Halloween 2024 revelan un deseo por reinterpretar la noche de los misterios sin recurrir al típico cliché de maquillarte de Catrina. ¿La clave? Looks que fusionan glamur y un toque oscuro, dejando una marca sofisticada sin necesidad de volverte loca. En lugar de perderse entre máscaras y disfraces, estos estilos de maquillaje permiten una declaración sutil, artística y de lo más atractiva. Las propuestas que vemos este año en redes sociales como TikTok nos invitan a explorar maquillajes que van desde lo gótico hasta lo fantasioso. En ellos, el dramatismo se entrelaza con la elegancia, logrando una imagen que hipnotiza y transforma, sin ocultar la esencia de quien lo lleva. Estos looks desafían lo convencional al proponer formas, texturas y colores que combinan lo moderno con lo clásico, evocando influencias de épocas pasadas, elementos del cine de terror, o incluso pequeños guiños a la cultura pop, pero siempre con ese toque terrorífico que caracteriza a la noche más oscura del año.

Este Halloween, marca tendencia con el maquillaje y olvídate del disfraz transformando los ojos en un punto focal mediante delineados gráficos, sombras profundas o acabados metálicos, mientras que los labios oscuros y el uso del glitter nos recuerdan que la belleza se encuentra en los contrastes. Estos detalles sutiles, pero bien logrados, crean un efecto enigmático y sofisticado que se adapta a una noche llena de magia para todos los gustos. Desde los labios en tonos granate hasta las sombras profundas, cada propuesta permite expresar una personalidad propia y única, recordándonos que a veces, el look más impactante es aquel que se insinúa, en lugar de mostrarse. Si te reconoces en esta estética y quieres evitar el disfraz tradicional sin renunciar a robar miradas en la noche más terrorífica, los maquillajes que verás a continuación son la inspiración perfecta. A través de delineados dramáticos, efectos de luces y sombras, y una combinación de tonos fríos y texturas intensas, podrás darle a tu maquillaje ese toque de Halloween sin caer en lo típico. Déjate llevar por las propuestas de TikTok y explora nuevas maneras de brillar en la noche más misteriosa del año. Aquí te compartimos los looks más virales de 2024 para que puedas celebrar Halloween a tu manera, con un maquillaje que, aunque sutil, sea memorable.

Este look dramático destaca por la telaraña roja que adorna un lado del rostro, complementada con un delineado negro y labios borgoña, perfectos para un estilo gótico-glam.

Inspirado en el mismo concepto de telaraña, esta vez en tonos negros y detalles plateados, crea un efecto tridimensional que destaca por su elegancia minimalista.

Un look minimalista que mezcla lágrimas negras y labios ombré en tonos granates, inspirado en la estética de payaso melancólico.

En este caso juega con el delineado para crear dos opciones, una inspirada en las vampiresas con un rabillo rojo y otra en las mujeres araña con una pequeña telaraña negra en el rabillo del ojo, con un delineado limpio y un acabado luminoso.

Un diseño clásico que juega con el negro profundo para imitar una calavera. El maquillaje ahumado negro alrededor de los ojos la punta de la nariz y la boca resaltan las cavidades faciales, con un estilo sofisticado y elegante.

Sombras doradas y destellos brillantes en los ojos, combinados con labios rosados y una corona de flores, ideal para un estilo de lo más etéreo.

Un estilo divertido y limpio con pequeños fantasmas dibujados alrededor de los ojos, acompañado de un delineado negro preciso y un acabado juguetón pero sofisticado.

¿Qué te han parecido estos maquillajes, te atreves a imitarlos esta noche de Halloween?