8 ideas de disfraces de última hora para arrasar en tu fiesta de Halloween

Si te has quedado sin el disfraz perfecto de Halloween de la última colección de Zara para la noche de este jueves 31 de octubre, tranquila. Sabemos lo estresante que puede ser querer brillar en tu fiesta de este año y no haber tenido tiempo de planearlo. Por eso, te traemos 8 ideas de última hora con las que no solo podrás improvisar, sino también convertirte en el centro de atención de cualquier fiesta. Y es que, en esta era donde la creatividad lo es todo, no se trata solo de tener el disfraz perfecto, sino de darle tu toque personal y asegurarte de que refleje tanto estilo como originalidad.

Este Halloween 2024, olvídate de las complicaciones y opta por disfraces que puedes montar fácilmente con prendas que ya tienes en tu armario o que no te costarán demasiado conseguir. ¿El secreto? Saber elegir bien los detalles y atreverte a jugar con lo inesperado. Desde clásicos que nunca pasan de moda hasta íconos de la cultura pop, aquí tienes las mejores opciones para brillar sin importar el poco tiempo que te queda. ¿Lista para ser la reina del estilo en Halloween? ¡Toma nota!

Wednesday o Morticia Addams

El estilo inconfundible de las mujeres Addams siempre triunfa en Halloween. Ya sea que prefieras el look más juvenil y rebelde de Wednesday o la elegancia oscura de Morticia, ambas opciones son fáciles de recrear. Para Wednesday, busca un vestido negro con cuello blanco, trenza tu cabello y añade un toque de maquillaje oscuro. Si optas por Morticia, un vestido largo negro ajustado, cabello lacio y un labial rojo profundo te darán ese aire sofisticado y aterrador que define a la icónica matriarca de la familia Addams.

Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes

Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes Pinterest

Un disfraz fácil de crear y elegante a más no poder. Recupera ese vestido negro clásico que tienes guardado, añade un collar de perlas, diadema de pedrería y una boquilla de cigarro. Para darle un toque Halloween, puedes maquillar unas lágrimas negras cayendo por tus mejillas o agregar un antifaz misterioso. Audrey con un toque de misterio… ¡Ideal!

Vampiresa glam

Kelsey Merritt disfrazada de vampiresa @kelseymerritt

Nada grita tanto Halloween como un disfraz de vampiresa, pero este año dale un toque sofisticado y glamuroso. Busca un vestido ajustado (negro o rojo oscuro), añade un poco de maquillaje de contorno para marcar pómulos. Labial rojo sangre y algo de sombra oscura en los ojos y estarás lista para morder y conquistar como la modelo estadounidense. Si tienes una capa negra, ¡será el toque final perfecto!

Cowgirl moderna

Un disfraz fácil y siempre divertido. Para emular a Bella Hadid busca unos vaqueros, una camisa a cuadros o en color marrón como Bella y una chaqueta de cuero o denim. Añade un sombrero de cowboy, botas y un cinturón con hebilla grande. Puedes darle un toque más chic con unas trenzas despeinadas.

Sandy de Grease

Este disfraz es tan icónico como fácil de hacer. Si tienes unos leggins ajustados de cuero o unos pantalones negros y una chaqueta de cuero, ya lo tienes casi todo. El look final requiere una camiseta negra ajustada y unas sandalias rojas con plataforma. Atrévete con unos rizos bien definidos y un delineado bien marcado.

La novia cadáver

Para las fans del cine de Tim Burton, como Becky G este es un disfraz fácil pero impactante. Necesitarás un vestido blanco, algo de maquillaje azul para el rostro y una corona de flores. ¿No tienes el maquillaje? No pasa nada, basta con una base pálida y un toque ahumado en los ojos. Añade un velo (puedes improvisar uno con un pañuelo) y tendrás el disfraz perfecto para una noche espeluznante.

Mia Wallace de Pulp Fiction

Este disfraz es tan icónico que nunca pasa de moda. Todo lo que necesitas es una camisa blanca, pantalones negros de corte recto y zapatos negros. El toque final lo da el maquillaje: labios rojos oscuros, ojos con delineado marcado y, si te atreves, puedes añadir una peluca similar a la de Mia y la gota de sangre falsa en la nariz, recreando la famosa escena de la película.

Cher de Clueless

Este look es todo lo que necesitas para arrasar, si no que se lo digan a Kim Kardashian y su hija North. Busca una falda plisada a cuadros, una camiseta o top blanco y una chaqueta a juego. Las medias altas y unos zapatos tipo mary jane completarán el conjunto. El toque final será un peinado pulido con la melena suelta y maquillaje natural.

Con estas 8 ideas, estarás preparada para ser la reina de Halloween 2024, sin importar el poco tiempo que hayas tenido para prepararte.