Los disfraces más fashions para este Halloween 2024 han llegado a Zara

¿Existe un momento mejor que las semanas previas a la fiesta del 31 de octubre? Nosotras decimos sí: la selección de los disfraces de Halloween de Zara. Todavía estábamos en plena búsqueda del traje perfecto con el que impresionar a todos los invitados hasta que nos hemos adentrado en la sección de la marca española, donde hemos encontrado tanto disfraces enteros con los que ya tenemos el look completo como prendas con las que podemos crear nuestro propio disfraz. Tanto si deseas convertirte en bruja, Drácula, murciélago o en la mismísima Morticia Addams, ahora mismo lo podrás conseguir por menos de 50 euros. Desde luego, se trata de una propuesta creativa de Zara de lo más competitiva, así como asequible, para encontrar el disfraz de Halloween que hasta harían viral Hailey Bieber, Heidi Klum o el clan Kardashian-Jenner. Asimismo, todos ellos cuentan con dos beneficios importantes a tener en cuenta antes de hacer clic en la cesta de la compra. Por un lado, todos ellos nos otorgan la máxima comodidad que necesitamos para la noche del 31 de octubre, tanto si disfrutas de la fiesta con tu grupo de amigas como si sigues la tradición de correr de casa en las pidiendo golosinas. Por otro lado, varias prendas que encontramos en esta sección las podremos seguir utilizando posteriormente, puesto que estamos hablando de shorts globo, camisas con transparencias o corsés.

El listón de los disfraces de Halloween de Zara estaba muy alto respecto a todo lo que nos mostró en la edición pasada. Recordemos el espectacular mono largo de estampado de telarañas con transparencias o de insecto con capa plisada incorporada, pasando por muchos más disfraces de efecto tipazo que no pasaban desapercibidos. Lo cierto es que todos los modelos estuvieron agotados antes de lo que nos esperábamos y este año está ocurriendo lo mismo. Muchos de los disfraces no quedan stock tanto en tiendas como en la página web, por lo que todas estaremos atentas, así como nos pondremos el aviso para no perder la oportunidad de escandalizar (y asustar) con nuestros disfraces de Halloween de Zara. La mayoría de estos (que son los más originales y queridos) no sobrepasan los 50 euros, pero si optas por conjuntos de dos o tres piezas puede llegar a los 80 euros, siempre teniendo en cuenta de que son prendas que seguirás llevando en los próximos meses.

Todos los disfraces de Halloween que ha lanzado Zara

Uno de los más virales está siendo el inspirado en bufón a través de un mono largo, que está confeccionado en su totalidad de tul, tanto el cuerpo de este como el cuello y los puños. Protagoniza un estampado de rombos con el decorativo de tres pompones en la parte delantera del traje, así como también incorpora los guantes. Tiene un precio de menos de 50 euros, pero actualmente se encuentra agotado por la gran revolución que ha causado a los amantes de Halloween.

Disfraz de Halloween. Zara

Mono largo de rombos, de Zara (50 euros)

Mono largo de rombos. Zara

Mono largo de rombos con transparencias, de Zara (50 euros)

Mono largo de rombos con transparencias. Zara

Asimismo, también puedes conseguir convertirte en toda una Drácula con simplemente tres piezas que actualmente están en tendencia. Empezando por la maravillosa capa de terciopelo en negro con un gran lazo en blanco combinada con unos shorts globo que no hemos parado de ver este verano (y que seguiremos llevando este otoño e invierno). Para darle un toque más glamuroso, la marca española nos recomienda que nos hagamos con una camisa blanca de tul que llama la atención tanto por su cuello con muchas capas de dicho tejido como por sus mangas muy abullonadas. Sin ninguna duda, se trata de unas alternativas más eficientes, ya que después podemos sacar partido a cada uno de los ítems por individual o juntos en nuestros looks de otoño e invierno.

Disfraz de Halloween. Zara

Capa de terciopelo con lazo, de Zara (40 euros)

Capa de terciopelo con lazo. Zara

Camisa de tul, de Zara (36 euros)

Camisa de tul. Zara

Shorts globo de terciopelo, de Zara (40 euros)

Shorts globo de terciopelo. Zara

Nunca puede faltar en nuestro fondo de armario un vestido largo sencillo. No solamente para utilizar en cualquier ocasión glamurosa o casual, sino también para momentos como estos, en los que podemos jugar con él para confeccionar un disfraz de Halloween. Zara nos propone un modelo de corte largo sobrio, de manga larga, cuello ligeramente subido y capa incorporada para simular ser desde un murciélago hasta Morticia Addams junto con una peluca en negro muy larga.

Disfraz de Halloween. Zara

Vestido largo con capa, de Zara (50 euros)

Vestido largo con capa. Zara

Zara lo ha hecho de nuevo. Nos ha enloquecido y obsesionado con todos los disfraces de Halloween más modernos, favorecedores y originales para convertirnos en la mejor vestida del 31 de octubre.