Ésta es la camiseta rebajada que más te identifica si este año te quedas sin vacaciones

Bromas a parte, hay veranos en los que no se puede coger un billete a cualquier destino exótico y te quedas en casa, con un ventilador delante de la tele y viendo Netflix . Porque ya sabes que si no hay plan de sofá y manta, se quita la manta y el sofá sigue sirviendo.

Para aquellas que se identifican como auténticas pringuers, Lucía Be, tiene una camiseta perfecta para estas situaciones. Su mensaje es claro "All of us are pringuers", traduciendo más o menos, se quedaría en: todos somos unos pringados.

Así que, si es tu situación, esta camiseta es para ti. Porque es fresquita, amarilla, suave y sienta fenomenal. Y además, ahora está rebajada a poco más de 10 €.

Y repite como un mantra: "el año que viene me voy a Punta Cana". Y si no te vas, ya hablaremos.