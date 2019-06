Belén Esteban vs. María Pombo: dos estilos de novias

Si nos preguntáis a nosotras no tenemos dudas. Pero mejor dejamos para el final nuestra opinión. Sin duda, Belén Esteban y María Pombo son novias de dos mundos, fiel reflejo de las 'dos Españas' y referencia para dos targets muy diferentes. Una es la 'princesa del pueblo', esa que entretiene cada tarde a los españoles que se sientan en el sofá, en la peluquería o en la cocina para ver las aventuras más surrealistas de Belén, como si fuera ya un miembro más de la familia. No brilla por su estilo, ni por su belleza pese a las operaciones, ni por su cultura ni don de palabra, pero si que se ha ganado un hueco en el corazón de millones de españoles. O la quieres o la odias, no hay término medio.

En el otro bando, 'la princesa de Instagram', la diva a la que todas las niñas se quieren parecer. Guapa, estilosa, joven, el gancho perfecto para las marcas y una vida soñada por todos. Esa chica "de bien" entre Madrid y Santander a la que cualquier adolescente que la siga quiere parecerse. ¿Pero qué tienen en común María Pombo y Belén Esteban? Además de casarse este fin de semana, las dos chicas dieron el salto a la fama por ser 'novias de', la primera del futbolista Álvaro Morata y la segunda de Jesulín de Ubrique. Futbolistas y toreros, dos prototipos de hombres no tan diferentes. Y además a las dos les hicieron "daño" sus primeros amores. Ahora, más enamoradas que nunca, han pasado por el altar.

Pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa, los vestidos de novia. Belén Esteban ha dado el 'sí, quiero' con un vestido muy princesa clásica, mientras que María Pombo ha optado por un diseño de Yolancris que podría llevar la Reina Letizia perfectamente en cualquiera de sus galas. Y es que en su viaje oficial a Marruecos, la Reina, ya lució uno muy parecido.

Empezamos por Belén. El primer vestido era un diseño de corte princesa con manga francesa y falso cuello barco semitransparente, cumpliendo algo que ya adelantó: luciría escote. Estaba confeccionado en encaje chantilly con aplicaciones de flores a juego en la falda y la cola, y se trataba de un modelo que Fátima Álvarez-Ossorio adaptó de la colección de su firma para Belén. Un vestido muy clásico y típico de novia, al que Belén le quitó el velo para lucir un moño alto de estilo años 30 decorado con un pasador.