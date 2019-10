¿Quién es Blas Cantó? Así es el representante español de Eurovisión

Sin duda es la pregunta que más me han repetido esta tarde. ¿Quién es Blas Cantó? Y me hago cruces. ¿En serio no lo conocéis? Me está empezando a preocupar el nivel de conocimiento de nuestros artistas... ¿Quieres saber quién es el representante de España en Eurovisión? Aquí te lo explicamos todo.

Estaba en las quinielas y así ha sido: Blas Cantó, ex componente del grupo adolescente 'Auryn' será el representante español en Eurovisión, que se celebrará en Róterdam el 16 de mayo. Cantó, tras abandonar 'Auryn' participó en 'tu cara me suena' el talent de famosos de Antena 3 en 2017, imponiéndose a Rosa López y Lorena Gómez.

En octubre de 2018 sacó su disco en solitario 'Complicado'. Blas Cantó se distingue por su facilidad de registros vocales, por lo que el tema que presente en Eurovisión puede ir del pop al soul y lo que se proponga. A su favor es que tiene cientos de miles de seguidores. Ahora se está trabajando, con productores y compositores, para buscar la canción que más se ajuste a su estilo y lo que pide Eurovision.

El joven, de 27 años, tiene una larga trayectoria musical, con cinco discos en solitario y singles como ‘Él no soy yo’, o ‘Si te vas’; además de otros cuatro álbumes con la banda Auryn. Su experiencia televisiva tampoco que se queda atrás, y es que Cantó fue aspirante para Eurojunior en 2004 (aunque la ganadora fue María Isabel), y campeón de la quinta edición de ‘Tu cara me suena’.

Blas Cantó cuenta con el apoyo de la mayoría de eurofans, que cada año lo incluyen como uno de los cantantes ideales para mandar a la competición musical.