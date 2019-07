Las mejores redes sociales para escuchar música

Si hay algo que nos gusta del verano son esos largos ratos de aburrimiento buscado en los que no hacer nada es lo mejor a hacer. Ratos para nosotros solos en los que nada ni nadie nos moleste y el estrés parezca que no sea más que un lejano recuerdo, pero sin embargo todos tenemos claro que nuestro mayor causante de estrés es ese aparatito que nos encanta mirar absortos, nuestro querido e imprescindible móvil. Ese sí que no lo dejamos prácticamente ni para ir al baño (en sentido figurado para algunos y no tan figurado para otros).

Pues bien, aprovechando que tenemos nuestro móvil en esos momentos de “desconexión” (¿a que tampoco lo veis claro?), es el mejor tiempo para descubrir música y artistas nuevos. Así que os voy a dar una serie de consejos para que podáis ser de los primeros en descubrir las mejores canciones y a las futuras promesas.

1.- YOUTUBE TRENDS MÚSICA: Dentro de la plataforma propiedad de Google encontraréis esta sección donde aparecerán los últimos videoclips publicados.

2.- SPOTIFY: Si soléis utilizar esta plataforma os recomendará de manera automática vuestro DAILY MIX, donde os hará recomendaciones en función de lo que soléis escuchar.

3.- PLAYLIST’S: Hablamos de ellas hace un par de semanas, los mejores playlisters os estarán recomendando las novedades antes que nadie. Buscad a vuestro favorito y seguidlo.

4.- BLOGS Y RECOMENDACIONES DE EXPERTOS: Porque al final un blog como este es el mejor sitio para descubrir la mejor música. Aprovecho y os recomiendo una canción llamada IMAGÍNATE de un jovencísimo artista llamado LUCAS PIRAINO (@lucaspiraino), estoy seguro que os encantará, salió hace muy poquito y está siendo apoyada por importantes influencers de Brasil como Lara Nesteruk (@laranesteruk), pese a que el chico es un joven chileno residente en Barcelona.

5.- SHAZAM: Vale, de acuerdo, si utilizáis Shazam es que ya vais tarde para descubrirla porque ya la estáis escuchando, pero cuando no sabéis que canción es no hay mejor arma.

6.- REDES SOCIALES: Muchas veces el éxito de una canción le viene porque se hace viral, y no hay mejor sitio para viralizarse que una red social. Desde Instagram a Facebook pasando por TikTok.

7.- PODCAST’S INDEPENDIENTES: Porque a menudo los podcast’s independientes son los primeros en comenzar a recomendar una canción, puesto que no tienen el mayor interés comercial en una u otra, a no ser que se hayan hecho ya muy importantes y entonces comiencen a cobrar por prescribirlas.

8.- PREVENTA/PRE-ESCUCHA: Si seguís fielmente a vuestros artistas favoritos veréis que cada vez más está de moda que su música esté algo disponible para unos pocos antes que el resto, como un preestreno de cine.

9.- TUNE IN: Esta aplicación no es demasiado conocida aquí pero a mí me encanta. Con ella podéis sintonizar prácticamente cualquier emisora del mundo. En mi caso tengo una larga lista con emisoras que he descubierto en mis viajes. Cuando las vuelvas a escuchar además te trasladarás por un ratito al sitio donde la descubriste.

10.- SALIR DE FIESTA: Claro que no descubrirás nueva música, seguramente te pongan lo mismo de siempre, pero el buen rato no te lo quita nadie, porque no olvides que lo más importante del verano es pasarlo bien!