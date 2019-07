Marina Llorca: "Quiero aportar algo más allá de la perfección de Instagram"

Empecé en Instagram hace ya como 3 años y medio. Acababa de terminar la carrera, el máster, había estado estudiando en el extranjero y cuando volví a casa no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Me abrí un blog y como consecuencia un perfil en Instagram, pero todo a modo de hobby , una forma de hacer algo que me gustara en un momento en el que estaba algo perdida. Pero con el tiempo empezamos a ser más en la cuenta, fuimos creciendo. Muchas personas me empezaron a seguir por el contenido que hacía, intenté incorporar el diseño (el ámbito en el que yo trabajo) en todo lo que creaba. Sin darme cuenta mi perfil de Instagram se había convertido en una parte esencial de mi vida, tanto profesional como personal.

Pues soy una chica de 27 años marbellí, estudié en Madrid en la universidad el grado de diseño gráfico, y además de dedicarme a ello ahora, también me dedico a redes sociales. Estudiar una carrera así me ha sido de mucha ayuda para el contenido que creo en mi cuenta, el cual está directamente relacionado con la fotografía, la edición de vídeo, la creatividad...Veo las redes como una forma de expresarme, de compartir un mensaje, de dar una imagen positiva, de aportar algo más allá de la "perfección" de Instagram. .

El difícil mundo de las redes sociales. A veces nos podemos pasar horas pasado fotos, dando un like o dejando un comentario maligno en cualquier fotografía sin pensar en la persona que hay detrás de esa imagen idílica. Para muchos Instagram es ese mundo perfecto donde acumular miles de 'me gustas' y ganar mucho dinero. En cambio, otras muchas personas lo usan para reivindicarse, lanzar un mensaje al mundo, o mostrarnos esa cara más real que hay detrás del mundo influencer .

Body positive, ¿este es el mensaje que quieres lanzar a través de tu Instagram?

Imagino que así es. Como muchas veces he dicho, yo no soy una experta o una profesional en estos temas. Simplemente soy una persona que ha pasado por momentos difíciles en su vida por su cuerpo. Todos sabemos cómo de crueles pueden ser algunas personas, y cómo esa crueldad puede afectarte luego de por vida, en tu forma de actuar, de vestir, en dejar de hacer cosas por ello. Por supuesto habrá personas que lo habrán pasado mucho peor que yo, no me cabe duda alguna y cómo siempre repito yo no soy el ejemplo único de esto. Pero vivir este tipo de situaciones y poder superarlas, dejarlas atrás, es lo que me mueve ahora para hablar sobre ello. Fue por este motivo que empecé hace un año con #MarinaImitandoXL , un pequeño proyecto que impulsé desde mi cuenta que consiste en imitar las típicas fotos que vemos por Instagram con cuerpos normativos, para demostrar que no hay nada de malo en la diversidad, y que aunque cambie el cuerpo de la foto, esto no la hace peor.

No debemos compararnos, sino saber apreciar las diferencias. Además en cada foto tratamos algún tema de este tipo y hablamos entre todos. La sección gustó muchísimo, un montón de personas se sintieron muy identificadas y las fotos se volvieron virales. Recuerdo una foto en particular en la que les pedí que si querían, contaran en comentarios si alguna vez se habían sentido mal por su cuerpo, y que si no se encontraban todavía preparados para hablar de ello, que simplemente pusieran un corazón amarillo. La foto se llenó de comentarios, entre ellos se contestaron, se dieron ánimos, se dejaron palabras bonitas. Fue realmente precioso.

¿Cómo viviste el momento en que H&M publico tu foto?

Fue increíble. Era un domingo por la mañana, yo acababa de levantarme y tenia el móvil echando humo, de mensajes, de notificaciones, mis amigas escribiendo por Whatsapp...No entendía muy bien que estaba pasando, hasta que entré en Instagram y vi que H&M había subido mi foto. El post no paraba de acumular likes y comentarios, muchas personas celebraban que la marca incluyera la variedad de cuerpos en su cuenta. De los miles de comentarios que había la enorme mayoría eran positivos, no solo hacia mi persona, sino hacia la inclusión y la diversidad. Algo que yo siempre intento defender, así que fue un momento muy emocionante la verdad. Que una marca internacional como H&M apueste por diferentes tipos de cuerpos, es brutal.

¿Y toda la revolución posterior?

Si antes fue increíble, lo que siguió fue ya una autentica locura. Pasaban las horas y la foto seguía acumulando likes, hasta llegar a ser la segunda foto con mas likes de toda la cuenta de H&M. Claro, evidentemente revistas y medios digitales se hicieron eco de ello porque no paraba de crecer y crecer. Al mismo tiempo muchísimas personas me empezaron a seguir a raíz de todo esto, por tanto mi Instagram estaba literalmente que iba a explotar. De hecho, días mas tarde Instagram decidió darme el check azul. La verdad que ha sido una semana muy emocionante