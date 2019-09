Planes para no deprimirte con la llegada del otoño

Si eres de los que está pasando el domingo encerrado en casa, tirado en el sofá, bajo una manta y haciendo pucheros porque mañana llega el otoño, piensa que lo nuestro es peor que estamos trabajando...¡Bromas a un lado! ¿Quién os ha dicho que la llegada del otoño es aburrida? Que sí, que bajan las temperaturas, que tenemos menos horas de sol, pero que los after works y las noches están para aprovecharlas, cariño. Y no digamos del fin de semana (los que tenéis eso). ¿Quién se apunta a dar la bienvenida al otoño de la manera más divertida?

‘APEROL TOGETHER WE FEST’: LA FIESTA QUE LO TIENE TODO, LLEGA A BARCELONA

Aperol Spritz, el famoso aperitivo italiano, celebra esta próxima semana, los días 27 y 28 de septiembre, de 18h a 22h30, en los jardines del Real Club de Polo de Barcelona la ‘Aperol Together We Fest’, la fiesta en la que el mejor plan es no tener plan y dejarte sorprender por una puesta en escena espectacular en una de las mejores localizaciones de la ciudad condal. ¿Puede sonar mejor?

¿El plato fuerte? El grupo de música de moda Delaporte para llenarte de energía y las DJ sessions de Innmir, con los que no dejarás de bailar en toda la tarde. Barbacoa, pool party, un delicioso catering y un montón de sorpresas... ¿Quién no quiere dar la bienvenida así al otoño? ¡Nosotras lo tenemos claro!

¡Consigue tu entrada en Fever por 10€ para el día que elijas!

'LES GRANDS BUFFETS': UN VIAJE AL BUFFET DE QUESOS MÁS GRANDE DEL MUNDO

A dos horas de Barcelona con los trenes de alta velocidad de Renfe SNCF, el restaurante 'Les Grands Buffets', en Narbona (sur de Francia), es el más grande del mundo de quesos. Amantes del queso, este es vuestro plan para dar la bienvenida al otoño. El establecimiento cuenta con el buffet de quesos más grande del mundo, con 110 variedades.

¿Y si no os gusta el queso? ¡También es vuestro paraíso! “La Rotisserie”, un inmenso asador panorámico donde cocinan al momento y se puede degustar un delicioso “steak tartar” de buey y caballo, o un Tournedo. Otro espacio es “Le Mer”, con una espectacular cascada de bogavantes y, ostras, y una selección de mariscos o seis variedades de Salmon de Noruega.

Además, hace unos meses han inaugurado la nueva terraza. Han transformado una zona en una Sala de Gala ambientada en el Universo Barroco que, una vez allí, transporta directamente al siglo XVII. Espectacular y, si ya era recomendable el restaurante, ahora lo es mucho más. ¡Un viaje en el tiempo para el paladar!