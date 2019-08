Copia el polémico vestido de Isabel Díaz Ayuso

Así somos en España. No hay día que no haya polémica o críticas por la vestimenta que luce alguna mujer pública, ya sea una influencer o una política. Aquí no está nadie a salvo. Y esta semana, además de a Rocío Osorno también le ha tocado pasar por la cuerda de los haters a Isabel Díaz Ayuso. ¿Lo peor? Que normalmente somos las propias mujeres las que nos faltamos al respecto por nuestra forma de vestir. ¿En serio tenemos que aguantar este tipo de comentarios en pleno 2019? Como nosotras no entendemos estas cosas y queremos que cada uno vista como le apetezca, aquí os traemos diferentes vestidos que hemos encontrado para emular el 'estilo Ayuso'.

El vestido que escogió Isabel Díaz Ayuso en su toma de posesión era un diseño fluido, con mangas fruncidas, botones recubiertos en el mismo tono azul del vestido y con la cintura también fruncida. Aunque ya sabéis que tenemos un don para encontrar de donde es cada prenda que lucen los famosos, no sabemos la marca exacta del vestido de la política, pero hemos encontrado diferentes opciones parecidas.

La firma Bimani13 tiene diferentes modelos con los que podrías emular el look de Ayuso, desde vestidos a camisas con botones forrados en el mismo tono. Pero nosotras nos hemos enamorado de este, casi en el mismo color y con un diseño bastante parecido.