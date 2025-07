Paula Echevarría presume de bronceado con el vestido rojo que más estiliza en las noches de verano

Las noches de verano en Madrid son para vestidos que potencien el bronceado, si no que se lo digan a Paula Echevarría y su look de finde por la capital. La actriz y su pareja Miguel Torres, van de cita en cita esta semana, si hace unos días los veíamos disfrutando de una velada romántica con looks de lo más elegantes y favorecedores, este viernes volvieron a ser protagonistas de la noche madrileña con motivo del cumpleaños de un gran amigo de la pareja, Javier Castillo 'Poty'.

El evento reunió a un grupo muy especial de amigos y Paula, fiel a su estilo sofisticado y a las tendencias que mejor le sientan, apostó por un look infalible para las noches estivales: un vestido rojo que, además de resaltar su bronceado, estiliza al máximo la silueta. Un look con truco (y mucho acierto) que confirma por qué es una de las mujeres más influyentes de la moda en nuestro país.

Paula Echevarría ha dado con el vestido más favorecedor del verano

En pleno mes de julio, con la piel dorada por el sol y las temperaturas marcando récords, nada funciona mejor que un vestido rojo vibrante para elevar cualquier plan nocturno. Paula lo sabe, y por eso ha elegido este diseño entallado de largo midi con escote bardot y voluminosas mangas abullonadas, que no solo equilibra la silueta, sino que aporta ese toque de tendencia tan propio de su estilo.

El tejido, de acabado ligeramente arrugado, aporta un aire fresco y relajado, mientras que el corte ceñido realza la figura sin necesidad de artificios. El escote bardot deja los hombros al descubierto, alargando visualmente el cuello y potenciando aún más ese tono bronceado que tanto favorece. Una elección que grita verano en la ciudad y que puede convertirse en tu mejor aliado para cualquier cita especial bajo las estrellas. Para completar el look, Paula eligió unas sandalias de tacón fino a juego con el vestido que alargan aún más la pierna, y un bolso con cadena de color blanco en sintonía con su manicura y pedicura que añade el toque sofisticado final. Su melena suelta con raya al medio y unos pendientes maxi terminan de redondear un estilismo que no necesita de grandes artificios.

Paula Echevarría con vestido rojo. Gtres

Si tienes una cena especial, una fiesta con amigas o una cita en la que quieres sentirte más guapa que nunca, el look de Paula Echevarría es el punto de partida perfecto. Apuesta por un vestido rojo con silueta ajustada, acompáñalo de unos tacones que estilicen la figura y deja que tu bronceado haga el resto. Porque si algo ha dejado claro Paula con esta última elección estilística, es que el rojo no solo sienta bien: en verano, es imbatible.