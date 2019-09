Levi's se suma a la tendencia. Zara se adelantaba ya a la temporada con esta moda hace unas semanas. El otoño ha llegado y con él los 90. Levi's ha querido celebrarlo con un logo renovado. Un logo que trae consigo un aire de familiaridad. La firma ha fusionado su estilo clásico con la estética streetwear y la logomanía actual, que, por cierto, sigue siendo un must. La tipografía y los colores de aire vintage de la nueva imagen de Levi's constituyen toda una declaración de estilo que se materializa en forma de sudaderas y camisetas. ¡Esta temporada alguna de ellas caerá! Y no. No lo podrás evitar.

Todas las prendas de esta nueva colección, combinadas con jeans de inspiración retro, de pernera recta y cintura alta, hacen realidad un look perfecto para los amantes de los años 90. Si tu vena nostálgica ha salido a florecer ahora que el verano ha terminado, echa un vistazo a las prendas que a continuación te mostramos.

No olvides que, además, Levi's lanzó la semana pasada los vaqueros con el tiro más alto de su historia. Se llaman vaqueros ribcage y hacen tipazo. Palabrita. ¿Lista para viajar en el tiempo?