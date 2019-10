Aunque el look de Eva González en las 'audiciones a ciegas' de La Voz Kids no es santo de nuestra devoción, está claro que a la andaluza no le falta estilo. De hecho de él se hizo gala cuando hace solo unas semanas lució un impecable traje de chaqueta. ¡Y no solo presume de buen gusto cuando viste de fiesta! La modelo también nos regala looks muy chic en clave casual. Uno de ellos es sin ir más lejos el que te mostramos bajo estas líneas, para el que tenemos versión low cost.