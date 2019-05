6 restaurantes donde comer buen atún en Barcelona

Calle Taquígraf Serra, 20Teléfono 93 410 00 20www.cocinahermanostorres.com

Nuestra selección de tartar y tataki de atún

Os mostramos nuestra particular ruta del tartar y tataki de atún en Barcelona. La primera parada es en el Mood Rooftop, del Hotel The One Barcelona, que acaba de abrir temporada de terraza, en el que comer su particular tataki de atún rojo de almadraba, crema de aguacate, salsa de tomate seco y cebolla encurtida. Luego probaremos el tartar de atún rojo y guacamole del Nuba (están de aniversario: 10 años ya y estrenan carta de sushi); nos detenemos en el Mediamanga para probar el tartar de atún con berenjenas; y en el Xerta Tapas Bar, del Hotel Ohla Eixample, degustamos la propuesta de su chef Fran López, tartar de atún rojo de L’Ametlla de Mar.

Tunateca Balfegó, el hábitat del atún rojo

No nos olvidamos del espacio gastronómico en el que el atún rojo es absoluto protagonista. Además de degustarlo en formatos distintos, aquí también se informa sobre diferentes aspectos del producto y su trazabilidad, se realizan catas, talleres y formaciones. Desde que entramos por la puerta del restaurante, nos sumergimos en un mundo submarino que se inspira en las formas, texturas, colores de la piel y la carne del atún.

Los artífices de este proyecto son la familia de pescadores Balfegó, que hoy es uno de los mayores vendedores de atún a nivel internacional y una marca muy reconocida por los chefs de todo el mundo. Abrimos boca con uno de sus menús degustación: Trilogía de sashimi, Trilogía de nigiris, Akami kobu jime, Chu-toro caviar asetra y O-toro; tartar de O-toro con ostra, fondo marino y espuma de cava sour; sobrasada de atún; Aguachile rojo de Chu-toro y langostino; morrillo confitado; armónica de atún; ventresca braseada; y postre. Completito, vamos.