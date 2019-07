Instagram pone la mesa: 8 fichajes para tener una vajilla a otro nivel

Somosbonjour , si tuviera que describir la personalidad de esta marca con dos palabras serían: perfecta irregularidad. La belleza de la cerámica hecha a mano que hace que cada pieza sea inevitablemente única. Su vajilla de cerámica blanco rojo me tiene robada la patata.

Cookplay , el diseño y la gastronomía se dan la mano gracias a Ana Roquero. Esta marca no para de emplatar éxitos alrededor del mundo con sus sugerentes curvas y la intención de reducir las raciones para dar paso a la diversidad.

Thecoolplates, tiene un diseño en el que me he sumergido y he vuelto a la superficie con el pelo mojado. Los pintan a mano y los hacen por encargo así que tengo dudas de si esta maravilla marina podría estar en mi casa algún día.