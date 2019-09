Italia con sabor latino

Os voy a ser sincera, me llegan al correo una media de 20 invitaciones semanales para ir como invitada a algún restaurante, y tengo aun una lista de espera de italianos que ni me he decidido a ir y conocer (y, por supuesto, si me gusta, contarlo aquí). En este caso fui yo la que se lanzó a ir, proponiéndole a Mike conocer sus bocados italianos made in Madrid (con aires brasileñocolombianos). Y si lo estoy narrando en mi crónica de los viernes no es por la foto. Es más: ¡no me saqué en verdad la foto! Porque quiero volver, ya por mi cuenta, en las próximas semanas, como muestra de gratitud y satisfacción. Lo cuento porque francamente me ha encantado la oferta gastronómica a precios tan sumamente competitivos, por no decir baratos.

Me decidí por una pizza mitad pepperoni (¡un clásico! Y muy picante) y mitad de pollo con cebolla caramelizada. La gran sorpresa de BIZZO es que además uno puede optar por escoger la masa de harina integral (¡lo cual es muy cómodo para los que vivimos permanentemente a dieta, y a caballo entre el gin y el gym!), además de que hay un sinfín de pizzas vegetarianas.

Me llama en especial la atención (aunque nunca la pediré) la pizza ‘Mucca & Curcubita’ con los bordes rellenos de queso, para los quesófilos. Y la ‘Santana’, que es un auténtico homenaje a los vegetarianos (calabacín, maíz, tomates, cebolla morada, champiñones), todo eso con masa integral de boniatos. Sí: de boniatos, lo que le aporta un toque dulzón pero muy sano.

¿El postre? Un pizza de lacasitos para perder La Razón :P . Y muero si no os comparto que el entrante (¡obligatorio!) deben ser las berenjenas (‘Esperanza’, el nombre que reciben), cual “hermana veggie de su lasaña” y cual esperanza de hacer la comida un placer permanente. Un verdadero ataque de amor al paladar que marida con la somnolencia (como la que traje la semana pasada al restaurante) para sustituirla por una inyección de queso en vena y mucho vino (un Ribera, Rivendel) y energía (de la buena).

¿Una crítica? Que no tengan copas de vino, pero supongo que eso ya llegará, o es que quizá yo sin copa en mano no siento la vida. (Tomo hasta el zumo natural de naranja en una copa... con eso lo digo todo).

¿Y sabéis lo mejor de todo? Que, estando enfrente de un Domino's Pizza, sus precios no son inferiores. No vamos a entrar en comparaciones (ya que estas siempre son odiosas): un sitio es para llevar, y el otro para estar y ser. BIZZO en lenguaje de emociones es un italiano para estar y, sobre todo, para existir, y dejar tu pequeño recuerdo en una pared.

En el lado opuesto (decoraciòn minimalista con guiños a la industrial y un horno tan fotogénico como útil) está la casa soñada por Valter Sambrana y Ana Navarro, una pareja de gastrónomos que abandonaron su ciudad de origen, São Paulo, para instalarse en Madrid y abrir su primer proyecto de restauración: ISABELLA (c/ Claudio Coello,114), un local de cuidado diseño que lleva el nombre de su hija y que busca ofrecer la visión más contemporánea de la cocina italiana

En ISABELLA todo se prepara en casa, incluidas las masas de pizza y pasta fresca. Así, se ofrecen unos gnocchi dorados en aceite de oliva, unas pappardelle con ragú de carrillera de ternera cocinada durante 12 horas o unos tonnarelli carbonara que incorporan pecorino, parmesano y guanciale . Todos ellos, platos de extraordinaria ligereza, debido a que en todas las masas se incorporan menos yemas de las 40 que se emplean habitualmente en la región piamontesa.