Hiba Abouk, que nos sorprendía hace unos meses con un cambio de look radical, ha colgado en su perfil oficial de Instagram una imagen con la que nos revela algo que ya podíamos ver venir: este otoño- invierno 2019/20 se vuelve a llevar el vestido blazer. También conocida como vestido tipo americana, esta prenda tan masculina y sexy no parece tener la intención de abandonarnos. Por eso, si no te compraste un vestido de estas características el otoño pasado, esta es tu oportunidad.