"Yo soy la chica de los granos y la que va maquillada, y no me avergüenzo de ninguna"

Y el post dice así: "El hater de el otro día me dejó pensando... Yo soy la chica de los granos y la chica maquillada, soy ambas y no me avergüenzo de ninguna, ni utilizo la una para esconder a la otra.Me gusta maquillarme, pero el 90% de los días por falta de tiempo (en verdad es por pereza, no os voy a engañar) no me maquillo y está bien, no lo necesito ni me siento peor sin maquillar. Me da mucha pena que por gente como esta persona muchas no os atreváis a salir a la calle sin maquillar. El maquillaje es arte, autoexpresión, cultura... pero si hay una cosa que NO es... Es OBLIGACIÓN. Intento enseñaros en mis stories día a día una persona con confianza, segura de su piel, no avergonzada por un punto rojo en su cara. Y en mis posts intento enseñaros mi arte, como me expreso. Pero ninguna de estas dos partes estaría completa sin su otra mitad, porque debajo del arte hay una persona... Una persona que necesita de su arte y crear. Lo que más feliz me hace de estar por aquí es cada vez que una de vosotras me escribe diciendo que gracias a mí estáis empezando a salir a la calle sin maquillar, que estáis empezando a tener más seguridad en vosotras mismas, que las “opiniones” de los demás os están empezando a resbalar. Porque no hay nada más bonito que hacer que otra persona se sienta bien. Sois todos y todas unas DIVAS, y brilláis con una luz preciosa, que nadie os la apague.Ya dejo de dar la chapa".