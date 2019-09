La Reina Letizia tiene las claves para la vuelta al trabajo

La vuelta al cole de la Reina Letizia está siendo de lo más estilosa y elegante posible. Si el viernes la vimos estrenando un vestido que nos maravillo de Maje, hoy la hemos visto con un look de lo más lady de esos que son una apuesta segura. Camisa más falda midi, un look de 10 que nunca falla. La reina Letizia ha repetido uno de sus looks favoritos de Carolina Herrera con falda midi de flores y camisa en azul marino. La primera vez que se lo puso fue en 2015