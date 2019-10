El vestido que ha llevado Lara Álvarez se llama Rapsodia in Arizona y es de Rosse Fischer . Tiene un precio en la web oficial de la marca de 249,75 euros y está disponible en todas las tallas de la XS a la L. Se trata de un vestido camisero corto de tejido de patchwork azul y cintas sport chic con lurex. Está confeccionado en 100% viscosa por lo que además puedes tener la seguridad de que no se va a arrugar cuando te lo pongas y que podrás llevarlo al fin del mundo en tu maleta.

En realidad son muchas las botas que podemos combinar con este vestido. De hecho, como ves en la imagen que te mostramos sobre estas líneas, la modelo lo lleva con botas cowboy. Este otoño hay seis botas que se han convertido en nuestra necesidad y que no pueden faltar en nuestro armario. Lo cierto es que este vestido, al ser holgado, no pide otro tipo de zapato. En otras ocasiones te sugerimos alguna alternativa pero el aire cowboy de la prenda hace que parezca exclusivamente pensada para llevar con botas de caña alta.

Aunque en la imagen de Lara Álvarez que su estilista Mayte Méndez de Vigo ha subido a Instagram parezca que el vestido es negro, realmente, como ves en la otra foto, es azul. Quizá pensaste que el negro y el azul no casaban excesivamente bien, pero ha llegado la estilista de Telecinco a derribar viejos mitos. Es importante destacar por otro lado que con una prenda tipo patchwork tenemos que huir de maquillajes llamativos y peinados elaborados. De apostar por estas cosas solo estaríamos recargando sobremanera el look. Es por eso por lo que Lara Álvarez ha llevado un beauty look en nude y la melena suelta y lisa sin estridencias.